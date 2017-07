Youtubeur, mannequin challenge, webdoc : découvrez les coulisses d’InterClass’ !

InterClass' © Radio France

InterClass' a pour vocation de faire découvrir à des élèves de 6 classes de collèges (4e et 3e) et de 6 classes de lycées (2de, 1re et Terminale) les coulisses du métier de journaliste en les aidant à réaliser des reportages.

InterClass saison 2 © Christophe Abramowitz

Pendant l'année scolaire 2016-2017, des équipes de France Inter ont donc été à la rencontre de ses collégiens et lycéens de cinq établissements scolaires de la région parisienne avec pour objectif de travailler ensemble pour produire des reportages ; ils sont diffusés cet été sur France Inter.

Pour Emmnanuelle Daviet, responsable d'InterClass', il s'agit d'apprendre " à avoir une pensée autonome, argumenter un propos, être respecté quand on s'exprime. Il est nécessaire de leur faire comprendre qu’une presse vivante est l’expression d’un vrai pluralisme et donc la colonne vertébrale d’une démocratie vivante : il faut écouter la diversité des points de vue et les professionnels de l’information ont le devoir de les diffuser avec rigueur et éthique. "

Les élèves du collège Pierre de Geyter ont réalisé un mannequin challenge en septembre 2016. Découvrez les ici !

[ Souvenir ] Le #MannequinChallenge avec les élèves d'#InterClass ! cc @mesther_paris A post shared by France Inter (@franceinter) on Jul 10, 2017 at 7:09am PDT

Retrouvez aussi le travail des élèves de la classe de 3ème du collège Pierre de Geyter de Saint Denis lors d'un reportage à l’Ecole de Police de Sens en mars 2017 !

La Police Nationale a, elle aussi, twitté ce documentaire.

Le jeune Youtubeur, Poisson Fécond,a réalisé une vidéo sur les fake news en lien direct avec le travail d'InterClass'.

Avec le soutien de la Fondation de France

En partenariat avec Le CLEMI, Nétia, IPJ Paris-Dauphine,France Bleu Provence