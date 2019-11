La Convention internationale des droits de l’enfant a 30 ans.

Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait à l’unanimité la Convention relative aux droits de l’Enfant: les droits de chaque enfant du monde sont désormais reconnus par un traité international, ratifié par 195 Etats. Depuis, la journée du 20 novembre a été déclaré Journée internationale des droits de l’enfant. 30 ans après, où en sont les droits de l’enfant ? Comment lutter contre les violences faites aux enfants qui persistent toujours ? Comment faire face aux nouveaux défis d’un monde en mutation ?

A l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, France Inter et Konbini s’associent à l’UNICEF et consacrent une journée spéciale : « Les enfants d’abord ! »

Les programmes de France Inter sont en grande partie dédiés à cette journée, tout comme l'ensemble des contenus – articles, vidéos, stories de Konbini, déclinés par et pour les enfants avec de nombreux invités spéciaux, de Teddy Riner à Oxmo Puccino en passant par Chantal Goya.

5h – Le 5/7 de Mathilde Munos

► 6h20 : L’invité de Mathilde Munoz : Sébastien Lyon, Directeur Général d’UNICEF France

7h – Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

► 7h15 > Le zoom de la rédaction : Enseigner le codage aux jeunes filles du Niger. Reportage de Rémi Brancato

► 8h20 > Le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé : Adrien Taquet, Secrétaire d’état chargé de la protection de l’enfance

► 8h55 > Le billet de Nicole Ferroni

9h – Boomerang d’Augustin Trapenard

► Bernadette Desprès, illustratrice de Tom Tom et Nana

10h – Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi

► Quand le droit des enfants influence l'éducation parentale. J’ai le droit ! avec Emmanuelle Lucas, Gwenaëlle Boulet et des enfants

11h – La bande originale de Nagui

► 12h05 > Chronique de Tanguy Pastureau

13h – Le journal de 13h de Bruno Duvic

► Teddy Riner, ambassadeur d’UNICEF

13h30 – La terre au carré de Mathieu Vidard

► Les enfants premières victimes du réchauffement climatique avec Anneliese Depoux, co-directrice du centre Virchow-Villermé, qui a présenté le rapport annuel «Lancet Countdown» sur le changement climatique publié, mercredi 13 novembre, dans la revue médicale The Lancet et la chronique de Camille Crosnier

15h – Affaires sensibles de Fabrice Drouelle

► L’Arche de Zoé, la dérive humanitaire avec Claire Brisset, ancienne « défenseure » des enfants

17h - Par Jupiter de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek

► Le moment Meurice avec le retour de sa stagiaire

18h - Le 18/20 de Fabienne Sintes

► 18h20 > Un jour dans le monde : Reportage au Niger de Rémi Brancato

► 19h20 > Le téléphone sonne : Le consentement sexuel, vu par les jeunes

►►► A propos d’UNICEF

UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés. Pour défendre les droits de chaque enfant, où qu’il soit. Dans plus de 190 pays et territoires, ils mettent tout en œuvre pour aider les enfants à vivre, à s’épanouir et à réaliser leur potentiel, de la petite enfance à l’adolescence. Ils n’abandonnent jamais ! Le travail d'UNICEF est intégralement financé par les dons volontaires de millions de personnes dans le monde et de leurs partenaires au sein des gouvernements, de la société civile et du secteur privé. Plus d’informations sur https://www.unicef.fr/

►►► Numéro de téléphone Allô Enfance en danger : 119

Le 119 n'apparaît sur aucun relevé de téléphone.

L'appel est gratuit depuis tous les téléphones : fixes, mobiles, cabines téléphoniques.

Le 119 est joignable tous les jours de l'année, même la nuit.

Le 119 est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.

