Naissances, mariages et immigration en baisse, décès en hausse...Les tendances à l'œuvre en 2020 pourraient se renforcer avec l'allongement de la durée de la pandémie, selon l'Ined.

Vue aérienne en Ile-de-France. © Getty / Alexander Spatari

L'Institut national d'études démographiques (INED) a publié ce mercredi une note sur les effets démographiques de la crise sanitaire. Dans cet article d'une soixantaine de pages, publié dans la revue Population, les cinq auteurs pointent d'emblée que "toutes les composantes de la dynamique démographique du pays ont été affectées".

Globalement, la population a continué d'augmenter en 2020, mais à un rythme historiquement faible. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a même diminué au dernier trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021. A cela plusieurs raisons : la natalité en forte baisse et la mortalité qui au contraire bondit. Cette tendance pourrait se poursuivre selon Didier Breton, chercheur à l'Ined et professeur de démographie à l’université de Strasbourg, du fait de la pandémie toujours en cours.

La natalité en baisse

736 000 enfants sont nés en France en 2020, soit 17 000 de moins qu'en 2019. Il s'agit de l'effectif le plus faible depuis 1945. Cette forte baisse de la natalité s'explique par la baisse du nombre de conceptions, indiquent les chercheurs, notamment durant le premier confinement. Neuf mois plus tard, en novembre et décembre 2020, les naissances ont chuté de 6% et 8% par rapport à la moyenne des trois dernières années.

La tendance est particulièrement marquée dans deux classes d'âges : les moins de 25 ans et les plus de 40 ans. Pour les plus jeunes,

Il y a un certain nombre de couples qui n'ont pas pu cohabiter

durant le confinement, note Didier Breton. Pour les femmes de plus de 40 ans, "l'accès restreint à la procréation médicalement assistée a très probablement joué un rôle", ajoute-t-il.

Une telle baisse des naissances est "bien connue dans plusieurs pays européens, mais inédite en France", selon le chercheur. Malgré ces évolutions, la France demeure le pays le plus fécond d'Europe.

Enfin, le nombre d'IVG a diminué de 4% en 2020 par rapport à 2019. Cela s'explique essentiellement par la baisse du nombre de conceptions, rapporte la note, dans la mesure où le nombre de naissances n'a pas augmenté. "_L’extension du délai légal de 7 à 9 semaines pour les IVG médicamenteuses pratiquées en ville a en partie pallié les difficultés d’accès aux services hospitaliers dédiés durant le pic de la cris_e", indique enfin l'article.

Hausse de la mortalité

En 2020, la France a enregistré 668 900 décès, soit une surmortalité de +9,1% par rapport à 2019. L'espérance de vie a baissé de six mois, retrouvant le niveau de 2014.

Cette surmortalité est la conséquence directe de l’épidémie de Covid

notent les chercheurs, même s'ils précisent que "la mesure exacte de l’effet propre de l’épidémie sur le nombre de décès ne pourra être établie que lorsque les statistiques de mortalité par cause de 2020 seront connues".

Des pics de mortalité ont été enregistrés fin mars, début avril et début novembre, "bien plus élevés que ceux provoqués par les grippes saisonnières des années précédentes".

Normalement dans ce genre de cas on a un effet de "moisson"

explique Didier Breton. Cela signifie que la mortalité baisse de nouveau l'année suivante, dans la mesure où les personnes âgées sont décédées quelques années plus tôt. "Mais la durée de la crise fait qu'en 2021, on n'a pas eu de baisse de la mortalité", explique le chercheur.

Baisse historique des mariages

Les mariages, déjà en fort recul au fil des générations, ont chuté de 30% en 2020 par rapport à 2019. 155 000 mariages ont été célébrés, un niveau historiquement faible qui n'avait plus été atteint depuis...la Première Guerre mondiale ! La plus forte chute a eu lieu entre mars et juillet, lorsqu'ils ont été interdits. Toutefois, la note constate un rebond important en octobre 2020, de 28% (par rapport à octobre 2019). Les Français ont donc choisi de reporter plutôt que d'annuler.

Cela révèle le caractère toujours symbolique du mariage

selon Didier Breton. Concernant l'âge moyen lors du mariage, il continue à baisser pour les couples de même sexe en 2019, et augmente légèrement pour les autre couples. Globalement, il reste donc inchangé pour les hommes (37,9 ans) et pour les femmes (35,4).

Moins de titres de séjour

Les premières statistiques, fournies par le ministère de l'Intérieur, révèlent une baisse de 20,9% des titres de séjour octroyés entre 2020 et 2019. Ces titres de séjour "sont surtout liés à des raisons professionnelles, un peu familiales, et aussi à des séjours d'étudiants en France", explique Didier Breton. Ceux-ci n'ayant pas pu avoir lieu avec la fermeture des frontières, la tendance s'est renversé. En effet en 2019, 257137 personnes avaient obtenu un premier titre de séjour (d’une durée d’au moins 1 an), le plus haut niveau depuis 2000.

"Si la crise sanitaire a perturbé la dynamique démographique de la France, elle n’a modifié qu’à la marge sa structure par âge, n’entraînant qu’un très léger rajeunissement", notent enfin les chercheurs. De futures études permettront de dire si ces évolutions sont simplement conjoncturelles, ou si elles ont vocation à devenir des tendances de fond.