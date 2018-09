A l'occasion des journées du patrimoine se tiennent ce week-end des ateliers pour faire vivre les textes d'autrices sur Wikipédia mais aussi pour abonder les pages consacrées aux femmes dans la grande encyclopédie en ligne. Des initiatives féministes dans un contexte difficile au sein de la communauté des wikipédiens.

Illustration utilisée pour la page Matrimoine de Wikipédia : enluminure de 1413 montrant Christine de Pizan présentant ses Épîtres du Débat sur Le Roman de la Rose à la reine Isabelle de Bavière. © Domaine public

A l'occasion des journées du patrimoine chici année désormais des associations féministes essaient de faire vivre l'héritage de créatrices, musiciennes ou architectes. C'est le cas de H/F Ile de France par exemple.

L'idée est de faire apparaître ce que l'on appelle le Matrimoine. Une manière de souligner que quand on parle de patrimoine c'est au final pour souligner le talent de 'grands' hommes.

Au-delà du programme d'animations, de spectacles, concerts ou conférences sur les créatrices, les féministes ont eu à se battre ces dernières semaines sur l'acceptation même du mot matrimoine au sein de la communauté des contributeurs de Wikipédia. La grande communauté Wikipédia n'est pas exempte du débat féministe.

Pour comprendre il faut d'abord avoir en tête que dans la grande encyclopédie Wikipédia, toutes les pages sont classées par la communauté des wikipédiens (les contributeurs) par catégorie. C'est le grand index de Wikipédia, où l'on trouve des entrées comme Architecture, Artisanat, Musique, Psychologie, Robotique, Sylviculture, Télécommunications, Transports, Continent, ou Pays.

Selon Aurore Evain, du comité H/F Ile-de-France, la catégorie Matrimoine qui avait été créée, s'est retrouvée nourrie de pages inappropriée, comme Monopoly ou Scie circulaire, de manière à la "déligitimée" et à montrer qu'il fallait la revoir. Par qui ? "Par des membres avertis et aguerris de la communauté wikipédienne", accuse Aurore Evain. Par conséquent, la communauté a débattu et a conclu à la suppression de la catégorie.

Elle a disparu de l'index des catégories ; on passe désormais de 'Matériel vidéo' à 'Maubert Fontaine'. La page -'Matrimoine culturel', elle, est toujours visible, mais pas la page 'Matrimoine (droit)'.

Capture d'écran - Extrait de la discussion pour ou contre la suppression de la catégorie Matrimoine de l'index de Wikipédia / .

Chez Wikipédia, on est moins affirmatif sur l'origine de la remise en cause du Matrimoine, et Pierre-Yves Beaudouin, président actuel de Wikimédia France, pointe du doigt des "contributeurs d'un jour", militants et trolls, qui aiment mettre la pagaille ou faire passer en force leurs idées.

"Le contexte est tendu autour du féminisme" convient Pierre-Yves Beaudouin. "Mais nous les repérons facilement, car ils ne connaissent pas les codes d'usage des discussions entre Wikipédiens, et nous ne tenons pas compte de leurs messages".

Le combat des Sans Pages pour nourrir l'Histoire de l'apport des femmes

Il souligne d'ailleurs que le travail actuel de Wikimédia est de soutenir l'initiative du groupe des Sans Pages. Natacha Rault coordonne cette action pour réduire les inégalités de représentation entre hommes et femmes dans les pages de l'encyclopédie. Ainsi, alors que Wikipedia est le 4e site le plus visité en France, entre Youtube et Amazon, avec 30 millions de visiteur.se.s uniques, les pages consacrées aux femmes sont très peu nombreuses.

En 2016 Wikipédia en français comptait 450 000 biographies d'hommes, contre 75 000 de femmes.

Natacha Rault, comme Aurore Evain, considèrent chacune de leur côté qu'il y a un problème avec le fonctionnement de Wikipédia.

Pour Aurore Evain, "les femmes sont découragées par le fonctionnement de l'encyclopédie et sont très minoritaires parmi les contributeurs". Elle note qu'elle a été stigmatisée lorsqu'elle a alerté sur la disparition de la catégorie Matrimoine, que son post Facebook sur le sujet, a été également bloqué.

Pour Natacha Rault, "le vrai problème, c'est que pour écrire une fiche biographique il faut des sources, des articles de presse, or, si les journalistes écrivent si peu d'articles au sujet de femmes, on n'aura jamais assez de références nécessaires pour créer leurs pages". Natacha Rault regrette la disparition de la catégorie Matrimoine, mais pour l'instant, pas question de la re-créer car la discussion a abouti à sa suppression et elle doit respecter cela.

En attendant, les locaux de Wikimedia France anime un atelier des Sans Pages à Paris, pendant les deux journées du Patrimoine/ Matrimoine autour des textes d'autrices classique comme Marie de France. Il s'agit d'un

Le comité H/F Ile de France propose également avec l'association George, le 2e texte, des ateliers pour apprendre à contribuer, et mettre en valeur des textes d'autrices dans wikisource.

