Alors que Bernard Guetta a décidé d'arrêter sa chronique géopolitique, Laurence Bloch, directrice de France Inter, a tenu à lui adresser une lettre.

Bernard Guetta vers de nouveaux horizons © AFP / Leonardo Cendamo/Leemage

« Chères toutes, chers tous,

Notre ami et confrère, Bernard Guetta, m’a fait part ce matin de sa décision de ne pas poursuivre l’exercice de sa chronique Géopolitique à la rentrée prochaine.

Après 27 ans d’une présence quotidienne en studio à écouter les mouvements du monde et des hommes, il va retrouver le bonheur du terrain, de l’enquête, de la découverte avec un très beau projet éditorial, projet dont nous souhaitons tous les deux qu’il ait une traduction radiophonique sur France Inter.

En notre nom à tous, je voudrais le remercier du fond du cœur car tous les matins il nous a donné à penser et plus que cela. Il nous a fait comprendre que nous étions tous citoyens du monde et qu’à ce titre nous étions comptables de ce qui lui advenait.

MERCI à toi cher Bernard pour ces 6000 moments d’intelligence et de cœur.

Te savoir absent de la grille de rentrée va nous faire tout drôle comme disent les enfants.

Mais te savoir si heureux de partir arpenter le monde et t’imaginer carnet en main et nez au vent pour sentir les vibrations de la planète empêchent la nostalgie et le regret.

Nous te suivrons sur WhatsApp puisque désormais tu es le plus digital de nous tous !!!

Je t’embrasse.

Laurence »

