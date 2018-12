Voici les faits marquants de la mi-journée en ce quatrième week-end de mobilisation des "gilets jaunes".

Dès 10 heures, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour assurer le maintien de l'ordre autour de l'Arc de Triomphe à Paris. © AFP / Lucas Barioulet

Plus de 500 interpellations à Paris

Samedi, vers 11h30, les policiers parisiens avaient procédé à 554 interpellations à Paris donnant suite à 272 personnes placées gardes à vue. C'est d'ores et déjà beaucoup plus que le week-end du 1er décembre où le nombre d'interpellations n'avait pas dépassé les 412 arrestations.

À 10h30, les premières lacrymogènes dans la capitale

Sur les Champs-Élysées et dans les rues adjacentes, les premières grenades lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre aux alentours de 10h30 pour repousser des manifestants, près de la place de l'Étoile. Un reporter de France Inter a pu constater la présence d'un hélicoptère en vol à basse altitude au-dessus de la capitale, pour guider les effectifs de police dans les rues de Paris. Au total, plusieurs groupes se sont retrouvés à proximité de l'Arc de Triomphe mais sont tenus à distance par les fourgons de gendarmerie.

Premières grenades lacrymogènes utilisées sur les Champs-Elysées. © AFP / Lucas BARIOULET

De nombreuses autoroutes bloquées

De nombreux péages et échangeurs routiers sont fermés ou bloqués, un peu partout en France. Une vingtaine d'autoroutes étaient touchées et bloquées dès le début de la journée. On compte des points de blocage dans le Drôme, dans le Var, dans la Loire, en Alsace, en Seine-Maritime par exemple.

Le périphérique parisien bloqué mais rapidement évacué

Selon les reporters de Radio France présents sur place, quelques dizaines de "gilets jaunes" ont également tenté de de bloquer la circulation du périphérique parisien au niveau de la porte Maillot, à l'ouest de la capitale. Ils ont été repoussés rapidement par les forces de l'ordre. Éric Drouet, l'une des figures du mouvement avait appeler à éviter le centre de Paris pour bloquer le périphérique. Son objectif était de dissocier les vrais "gilets jaunes" des casseurs, comme nous vous le racontions vendredi après-midi.

2 000 de gilets jaunes à Marseille, un cortège bloqué à Grenoble

À Marseille, plus de 2000 "gilets jaunes" ont défilé sur le Vieux port vers la préfecture de région, accompagnés par des ambulanciers. À Grenoble, un cortège de "gilets jaunes" qui défilait dans le centre-ville a été bloqué et 15 personnes ont été interpellées. Leur leader, Julien Terrier, considéré un temps comme l'un des portes-parole du mouvement national avait été interpellé avant même le départ du cortège comme l'explique France Bleu Isère. À Saint-Malo, des "gilets jaunes" se sont rassemblés sur le port, sans le bloquer. À Bordeaux, la manifestation (non déclarée) doit démarrer à 14h place de la Bourse.

Le voleur du fusil d'assaut retrouvé

L'un des hommes soupçonnés d'avoir agressé des policiers samedi dernier et d'avoir volé un fusil d'assaut des forces de l'ordre à Paris a été interpellé mercredi puis mis en examen vendredi. L'homme a été placé en détention provisoire, toutefois le fusil n'a pas encore été retrouvé. Une information judiciaire est ouverte pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique", "vol avec violence" et "infraction à la législation sur les armes de catégorie A".

Édouard Philippe remercie "ceux qui ont appelé au calme"

"Je voudrais une fois de plus remercier tous ceux, responsables politiques, responsables syndicaux, responsables associatifs, citoyens, qui ont appelé au calme pour faire en sorte que les Français qui veulent exprimer des revendications ne soient pas mélangés avec ceux qui veulent casser et en découdre avec les forces de l'ordre", a dit lors d'une déclaration en milieu de matinée le Premier ministre, Édouard Philippe, après un point avec le ministre de l’Intérieur. "Nous veillerons à ce que cette journée de samedi puisse se dérouler et se poursuivre dans les meilleures conditions", a-t-il précisé.