Le mois sans tabac, qui débute ce 1er novembre, est l'occasion pour des milliers de Français d'essayer d'arrêter de fumer. Mais combien sont-ils à consommer du tabac quotidiennement ? Quels risques pour la santé ? Réponse en cinq chiffres.

Un tiers des Français fument, dont un quart quotidiennement selon Santé Publique France (2020). © AFP / ROMAIN LONGIERAS / HANS LUCAS VIA AFP

Depuis son lancement en 2016, le Mois sans tabac a rassemblé 900 000 personnes. Cette année, ils sont déjà 52 000 inscrits sur la liste des volontaires pour arrêter de fumer. Selon Santé publique France, "l'aide d'un professionnel de santé augmente de 70% les chances de réussir son sevrage". Les chances sont multipliées par cinq après 30 jours d'abstinence. Mais combien de Français sont dépendants de la nicotine ? Avec quels risques ?

17 millions de Français fumeurs

En 2020, plus de trois adultes sur dix ont déclaré fumer (31,8% des 18-75 ans) dont un quart quotidiennement (25,5%), selon le dernier Baromètre de Santé publique France. Un chiffre stable par rapport à 2019, pour la première fois depuis six ans. En effet, la consommation de cigarettes avait baissé chaque année de 2014 à 2019. Au contraire, entre 2019 et 2020, la consommation quotidienne de tabac a augmenté de trois points pour le tiers de la population française aux revenus les moins élevés. Globalement, les femmes fument moins que les hommes (27,7% contre 36,2%).

13 cigarettes par jour

En moyenne, les fumeurs quotidiens adultes consomment un peu plus d'un demi paquet par jour, selon la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). C'est un peu moins pour les femmes (11 cigarettes) que pour les hommes (14 cigarettes). La proportion de vapoteurs est stable depuis 2019 : environ 5%.

14 ans pour la première cigarette

L'âge de la première cigarette s'établit à 14,4 ans, quelque soit le sexe de l'adolescent, toujours selon l'OFDT (2017). Cet âge a reculé de quatre mois par rapport à 2014. Globalement, la consommation de tabac des jeunes diminue. En 2017, un quart des adolescents interrogés ont déclaré fumer chaque jour, alors qu’ils étaient près d’un tiers en 2014.

75 000 décès par an

Le tabac est responsable d'un décès sur huit en France, soit la première cause de mortalité évitable. En moyenne, les fumeurs réguliers ont deux fois plus de chance de mourir prématurément à cause du tabac. 27% des cancers sont dus au tabagisme (poumon, gorge, bouche, lèvres, pancréas...). Fumer provoque également des maladies cardiovasculaires, de l'appareil respiratoire et des maladies infectieuses (environ 30 000 morts par an). Les Français sont de plus en plus nombreux à essayer d'arrêter de fumer, plus d'un tiers d'entre eux ont tenté durant au moins une semaine en 2019, selon l'Observatoire Français des drogues et des toxicomanies.

Dixième plus gros consommateur de l'UE

Au niveau européen, la France a progressé selon le dernier Eurobaromètre (2020). Elle a reculé de la troisième à la dixième place au classement des pays les plus fumeurs de l'UE, entre 2017 et 2020. Elle se place désormais derrière neuf pays d'Europe de l'Est, dont la Grèce, la Bulgarie et la Croatie. Toutefois, elle reste le premier pays consommateur de tabac en Europe de l'Ouest en 2020, avec un un taux de consommation supérieur à la moyenne européenne (23%).

1,9 millions de Français ont... arrêté en six ans

Pour terminer un chiffre encourageant : 1,9 millions de Français ont arrêté de fumer depuis 2014 ! Pour participer au Mois sans tabac, vous pouvez vous inscrire sur le site dédié, appeler le 3989 ou télécharger l'application Tabac info service.