Le feuilleton du 13-14 vous emmène dans les marais salants dont l'activité, en voie d'extinction dans les années 1980, a ensuite connu un nouvel élan, ici comme à Noirmoutier ou à Guérande. Des anciens Rétais jusqu’aux jeunes en reconversion professionnelle, plusieurs générations récoltent aujourd'hui le sel.

Michèle Jean-Bart, saunière de l'île de Ré © Radio France / Sara Ghibaudo

Épisode 1 : Le réveil du marais

L'été, la journée commence à l'aube par la récolte du gros sel. À l’entrée d’Ars-en-Ré, au bord de la piste cyclable, le marais se réveille avec le chant des oiseaux et le clapotis de l’eau sur le simoussi, l’outil au long manche avec lequel Michèle Jean-Bart racle ses aires sonnantes, des bassins en argile de cinq mètres sur cinq. Michèle Jean-Bart est l'une des rares femmes à exercer le métier de saunière. Géographe de formation, elle est aussi passionnée par l’histoire de l’île de Ré et des marais salants. Elle travaille sans oublier de remplir au fur et à mesure les aires sonnantes, pour remplacer l’eau évaporée:

“Tout le marais a été aménagé à partir du Xe siècle selon le principe des vases communicants : chaque bassin est un peu plus bas que le précédent, pour permettre à l'eau de circuler par gravité".

Après une pause déjeuner et sieste, la journée reprendra en fin d’après-midi pour récolter la fleur de sel, qui se forme s’il y a du soleil et du vent. Ce jour-là, c’est compromis : selon Michèle qui se réfère aux paroles des “anciens”, les nuances arc-en-ciel qu’on observe à la surface de l’eau annoncent plutôt de la pluie...

Épisode 2 : Quand l'eau rosit de plaisir

Nous retrouvons Michèle Jean-Bart au bord de ses aires sonnantes. Son marais en compte 42, qu’il faut récolter tous les deux jours, chaque bassin d’où le gros sel vient d’être tiré est bordé d’un petit tas gris-blanc qui représente près de 40 kg. Après la récolte, les bassins prennent une légère couleur rose, pas parce que c’est “un marais de fille” plaisante Michèle, mais à cause d’une microalgue rétaise, qui rosit avec la salinité.

“Je suis à moitié originaire de l’île de Ré”, raconte Michèle, qui est née à La Rochelle. Si elle a des sauniers dans sa famille, c’est d’abord par ses études de géographie qu’elle s’est intéressée aux marais salants. Ceux de l’île de Ré étaient en déclin dans la première moitié du XXe siècle : “on est passé d’un millier de familles à quelques dizaines” avec les guerres, l’arrivée des réfrigérateurs et la concurrence des Salins du Midi, mécanisés. Élus et agriculteurs décident de relancer l’activité, une entreprise qui coïncide avec la construction du pont, en 1988.

Comme d’autres nouveaux sauniers, Michèle Jean-Bart est allée au centre de formation de La Turballe, près des marais de Guérande en Loire-Atlantique. Puis elle a fait un stage sur l’île de Ré en 2003, avant de s’installer. Aujourd’hui ils sont une centaine à exploiter les marais, dont 70 font partie de la Coopérative des Sauniers de l’île de Ré: “on peut considérer aujourd'hui que l’activité est sauvée, et puis une centaine de sauniers sur l'île, c’est bien pour permettre à tout le monde d'en vivre”.

Michèle Jean-Bart, saunière de l'île de Ré © Radio France / Sara Ghibaudo

La récolte du sel s’est terminée à la fin du mois de septembre. Pour les sauniers, c’est désormais l’heure des vacances, en attendant les travaux de l’hiver: il faut remettre les marais en état, reconstruire les chemins d’argile et les bassins, améliorer le circuit d’eau. Pour Michèle, “les anciens nous apprennent à être prêts au 15 mai pour pouvoir faire du sel au 15 juin”.

Épisode 3 : "Mon père me disait : ils reviendront les jeunes !”

Aujourd’hui il pleut, ce n’est donc pas dans leur marais, mais dans leur maison, cachée dans une ruelle d’Ars-en-Ré, que nous allons rencontrer Josiane et Fernand Pajot. Fernand fut le maître de stage de Michèle Jean-Bart. Fernand et Josiane sont mariés depuis 61 ans. Le marais, ils ont toujours vécu dedans : “à cinq-six ans, on aidait à mettre le sel sur le chemin, puis à rouler le sel, après, à 14 ans ”, jusqu'à la cale des bateaux dans le chenal du port.

Fernand se souvient qu’au début du siècle dernier, des Norvégiens et des Suédois venaient charger du sel de l’île de Ré, du sel réputé pour la morue que les marins partaient pêcher à Terre-Neuve. “Tous les agriculteurs étaient sauniers, ils avaient un marais, ils faisaient aussi de la vigne et des pommes de terre”, les produits traditionnels de l’île.

Josiane et Fernand Pajot, 82 ans, les doyens des sauniers de l'île de Ré © Radio France / Michèle Jean-Bart

L’année 1949 a marqué Fernand : la récolte de sel fut exceptionnelle, et son père fut le premier à se servir... d’une brouette ! “On avait ce qu’il fallait, pas grand-chose, mais on était heureux”, témoigne Fernand, dont la vie était aussi rythmée par les activités avec les copains du village.

Cette vie traditionnelle allait être bouleversée à partir des années 1950 : les frigos ont remplacé le sel pour la conservation des aliments, et les jeunes ont commencé à quitter l’île pour faire des études et travailler. Les trois enfants de Josiane et Fernand sont ainsi partis pour Limoges, Toulouse et Paris, avant que l’une des filles ne revienne sur l’île, où elle a trouvé du travail. Fernand se souvient s’être inquiété de cet exode :

"Quand j’étais gamin, je disais à mon papa : dans vingt ans, y aura plus personne ! Il me disait : tu verras, mon fils, ils reviendront les jeunes !"

Et depuis une vingtaine d’années, les jeunes sont revenus constate Fernand. L’exploitation du sel s’est aussi renouvelée, avec le succès de la fleur de sel, que les Rétais ne récoltaient pas et dont les marais de Guérande ont compris en premier le potentiel commercial.

Épisode 4 : "Loin de la machine à café, là j'ai un outil en main"

Les sauniers recrutent souvent des saisonniers, notamment pour récolter la fleur de sel, en fin d'après-midi. Darren Chambon, la trentaine, a passé son premier été à travailler dans un marais près d'Ars-en-Ré. Il nous montre la fleur de sel égouttée: " Tu as cette formation qui se fait tout l'après-midi, sous l'effet du vent et de la chaleur, c'est presque émouvant, tu vois la chose se créer devant toi, c'est magnifique !"

Comme beaucoup d'apprentis sauniers, Darren est en reconversion professionnelle. Il a même déjà connu plusieurs métiers: après une école de commerce, il a travaillé dans l'informatique, dans un magasin de bricolage, puis comme cuisinier. Une progression qu'il décrit ainsi: "les métiers que j'ai pu faire avant c'est des métiers de bureau, de 'diseux'. Je suis passé de plus en plus du 'diseux' au 'faiseux'."

Sur l'île de Ré, il est confronté au manque de logement à des prix accessibles : "J'ai la chance de pouvoir m'installer sur un terrain avec une caravane, on m'a tiré un peu d'électricité, j'ai des bassins de récupération d'eau de pluie, c'est vraiment très spartiate, ça va parce que c'est pour la saison, c'est presque rigolo de jouer l'ermite".

Hugues Leprince exploitant de marais salant et Darren Chambon apprenti saunier (de gauche à droite) © Radio France / Sara Ghibaudo

S'il repart pour une deuxième saison, Darren aimerait trouver un peu plus de confort. L'idée lui trotte dans la tête, même si sa vie personnelle est en région lyonnaise. Il aime "se lever le matin tôt, parfois sous la pluie, dans le vent, seul, loin de la clim et du chauffage des bureaux, loin du café tranquillement à la machine".

L'inconfort et l'aspect physique, même usant, du travail de saunier ne le rebute pas : "Là j'ai un outil en main, c'est assez émouvant de voir que par mes mains je suis capable de faire des choses que je ne soupçonnais pas. Je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire [...] et je sais directement si mon travail a été bien fait ou pas, et c'est très satisfaisant". Le fruit de son travail prend forme au bord des chemins d'argile: les tas de sel blanc, au bord des bassins aux reflets changeants.

Épisode 5 : La relève

Pour ce dernier épisode nous avons rendez-vous avec Hugues Leprince, qui exploite un marais salant depuis 2012 sur Ars-en-Ré, et qui est le patron de Darren Chambon, l'un des derniers arrivés sur l'île, en reconversion professionnelle. Hugues Leprince est aussi investi dans la Coopérative des sauniers de l'île de Ré, qui a vu la demande de sel augmenter avec la crise sanitaire:

"Les gens se retrouvent coincés chez eux, cuisinent plus, utilisent plus de sel, et d'un autre côté avec la fermeture des frontières, la grande distribution s'est retrouvée bloquée au niveau de son approvisionnement et s'est tournée un peu plus vers nous. Du coup, ils se sont rendus compte que même si le sel était un peu plus cher, il se vendait bien, ce qui fait que les contrats ont été confortés."

Le fait d'appartenir à une coopérative permet aux sauniers de lisser les effets de la météo : en fonction de l'ensoleillement, la récolte est très variable selon les années, mais la coopérative d'Ars-en-Ré compense par ses stocks. Malgré les quelques jours de pluie du mois d'août, 2021 n'a pas été une mauvaise année, et reste dans la moyenne. Beaucoup de sauniers ont par ailleurs une deuxième activité, pendant la période d'hiver.

Arrivé lui-même sur l'île d'abord comme saisonnier, après avoir été agriculteur en Normandie puis élagueur, Hugues Leprince transmet à son tour ce savoir-faire. Darren Chambon, qui apprend à ses côtés, découvre "le microcosme du marais", ces sauniers qui sont pour beaucoup venus de l'extérieur, et d'univers très différents : des artistes, des gens venus du monde de la voile, un informaticien, un archéologue, un ingénieur en nucléaire, "c'est le métier avec le plus de profils différents que j'ai pu rencontrer".

