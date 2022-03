Loïk Le Priol a 27 ans mais déjà un parcours de militant nationaliste violent. Radié de l'armée, entrepreneur identitaire proche des nouvelles figures de l'extrême droite, habitué des tribunaux, ses dix dernières années ont été maquées par plusieurs épisodes violents, dans lesquels il n'était jamais la victime.

Il est, selon les informations de France Inter, le principal suspect dans la mort de l'ex-rugbyman argentin, Federico Martin Aramburu, le 16 mars au petit matin, à Paris. Loïk Le Priol a été interpellé la nuit dernière en Hongrie, à la frontière avec l'Ukraine. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et devrait maintenant être remis aux autorités françaises dans les prochains jours. Quelques heures plus tard, l'autre suspect en fuite, Romain Bouvier était arrêté par la BRI de Nantes, à Sablé-sur-Sarthe.

Loïk Le Priol, ancien militaire de 27 ans, possède déjà un large CV rempli des faits d'armes aux relents nationalistes et néo-fascistes, dont certains lui ont valu des procès et des condamnations par la justice. Un homme qui baigne dans une extrême violence.

Radié de l'armée

Ancien membre du GUD, l'organisation étudiante d'extrême droite violente créé en 1968 et dissoute en 2017, Loïk Le Priol est un visage connu des mouvances nationalistes et néo-fascistes. Né en 1994, il s'est d'abord intéressé à l'armée, en intégrant l'Ecole des mousses de la Marine nationale à Brest en 2010, puis dans les commandos de Marine, nommé en 2014 au grade de quartier-maître de 2ème classe "matelot fusilier". Entre 2013 et 2015, il participe à des opérations extérieures au Mali et à Djibouti.

Mais l'aventure militaire, pour celui qui se présente comme un roc s'arrête rapidement. "Il a été rapatrié en France le 7 juillet 2015 sur recommandation des médecins militaires en raison d'un état de stress post-traumatique sévère, avant d'être placé en position de congé maladie", peut-on lire dans un jugement de la Cour administrative d'appel de Marseille rendu le 11 juin 2021, actant sa radiation de l'armée en 2017, en raison de son implication dans une affaire de "violences aggravées" datant de 2016 pour laquelle il avait été placé en détention provisoire, avant d'être libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire.

Entrepreneur proche des nouvelles figures de l'extrême droite

Son nom était apparu une première fois dans la presse au sujet de sa marque de vêtements "Babtou solide certifié" (en référence au cliché "babtou fragile" qui signifie "homme européen faible", lui-même adapté du mot "toubab" originaire d'Afrique de l'ouest utilisé pour parler des occidentaux), lancée début 2016 avec sa compagne de l'époque.

"On surfe sur une certaine vague identitaire. Dans le contexte, on trouvait important d’avoir une marque française pour les jeunes costauds français qui revendiquent leur identité", expliquait-il à Street Press, qui présentait ainsi ce nouveau visage du milieu identitaire assumé, qui vendait des t-shirts (25 euros) et des sweats (entre 40 et 45 euros) au nom de sa marque et floqués également du slogan "Babtou Lives Matter". "Depuis tout petit, j’entends cette expression de babtous fragiles pour parler des faibles, des gens efféminés. On a décidé de faire l’opposé pour valoriser les gens qui sont virils. On en a marre de voir des petits jeunes qui vapotent des fumées goût barbe à papa en train de choisir leur dernier jean slim."

Cette marque a connu une petite notoriété chez les nationalistes. Plusieurs clichés montrent notamment Loïk Le Priol en compagnie de Julien Rochedy ou encore Paul-Alexandre Martin, deux anciens dirigeants du Front national de la jeunesse. Le premier est devenu youtubeur masculiniste, le second travaille toujours, selon Mediapart, avec le RN et la campagne présidentielle de Marine Le Pen à travers l'agence de communication e-Politic. La marque a également sponsorisé, lorsqu'il était champion de France de développé couché, Baptiste Marchais, un ancien des Jeunesses nationalistes révolutionnaires devenu influenceur identitaire et youtubeur armes et bidoche.

Plusieurs affaires de "violences aggravées"

Son cursus militaire ne l'a pas empêché de rester éloigné des palais de justice. Le casier judiciaire de Loïk Le Priol comporte déjà quatre mentions dont deux condamnations, dont une pour violences volontaires en réunion et conduite en état d'ivresse pour laquelle il a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis, selon nos confrères de Marianne. Selon le journal, en 2015, il a également été accusé par une prostituée de l'avoir frappée et étranglée lorsqu'il était en opération militaire à Djibouti. Une affaire réglée grâce au paiement par l'Etat français de l'équivalent de 1700 euros.

Une autre grosse affaire est encore en cours. Loïk Le Priol est au cœur d'une affaire de "violences aggravées" qui lui vaudrait une peine de 10 ans de prison. Celle-là même qui lui a valu sa radiation de l'armée. Les détails sordides avaient été révélés par Marianne et Mediapart à l'époque. Il est accusé d'avoir fait irruption, le 8 octobre 2015, au domicile d'Edouard Klein, ancien leader du GUD. En compagnie de Romain Bouvier (l'autre suspect de l'affaire Aramburu) et d'autres membres du GUD, dont Logan Djian surnommé le "Duce" comme Mussolini, ils l'insultent, lui font subir des humiliations, le frappent, le menacent d'un couteau sous la gorge. Toute la scène a été filmée par Le Priol et les vidéos dévoilées par Mediapart. On y voit et entend la victime, terrorisée, qui implore ses agresseurs de s'arrêter. Il finira à l'hôpital.

Le Priol et Djian ont été arrêtés, mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont sortis de détention au bout de 10 jours, d'après Marianne, grâce au versement d'une caution de 25 000 euros chacun par Axel Loustau, un ex-GUD devenu Conseiller régional RN d'Île-de-France et trésorier du micro parti de Marine Le Pen, Jeanne. Soumis à un contrôle judiciaire strict jusqu'en octobre 2021 (avec notamment interdiction de venir à Paris), Loïk Le Priol devait comparaître au tribunal correctionnel de Paris, en juin prochain, avec les quatre autres militants gudards impliqués.