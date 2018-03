Chef du service politique de France Inter

Yael Goosz © Christophe Abramowitz

Né en 1980, diplômé de Sciences Po-Rennes et de l'ESJ-Lille, Yaël Goosz rejoint pour la première fois le groupe Radio France et franceinfo en 2004.

En 2006, il est recruté par Europe 1 au sein de son service Informations Générales, puis en 2008 au service politique de la chaîne.

Entre 2011 et 2015, c’est en qualité de grand reporter qu’il rejoint le service politique de RTL, où il couvre la campagne présidentielle et suit l’Elysée.

2011, c’est aussi l’année où il publie, avec Jérôme Chapuis, un essai sur les coulisses de la politique : "Les étés meurtriers" (Plon).

Nommé chef du service politique de France Info à l’été 2015, il présente le « Débrief », le « 8h30 Politique » (radio et télé), « L’interview J-1 », participe à « Tout est Politique » (radio et télé) avec Jean-François Achilli et collabore à La Chaîne Parlementaire « LCP ».

Le lundi 19 mars 2018, Yaël Goosz succède à Frédéric Métézeau et prend la responsabilité du service politique de France Inter.