Pierre Haski présentera la chronique "Géopolitique" dans le 7/9 de France Inter

Pierre Haski © Radio France / Valérie Priolet

Journaliste, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant en Afrique du Sud, à Jérusalem et à Pékin, Pierre Haski est aussi Président de Reporters sans Frontières et l’un des témoins les plus attentifs et les mieux informés des évolutions du monde.

Il remplace ainsi Bernard Guetta pour le rendez-vous Géopolitique de France Inter.