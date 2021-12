Santé Publique France a publié un nouveau bilan hebdomadaire. A quelques heures du réveillon, le variant Omicron est majoritaire dans le pays, et le taux d'incidence dépasse les 1 000 cas pour 100 000 habitants en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Corse et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une tente de tests antigéniques et PCR à Paris le 27 décembre 2021. © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

Une nouvelle fois, les Français se préparent à réveillonner sous la menace du Covid-19. Sauf que cette année, Omicron va remplacer Delta à la table des conversations. Selon le dernier bilan de Santé Publique France publié le 30 décembre, le nouveau variant est désormais majoritaire, et fait exploser le taux d'incidence. En revanche, les hospitalisations sont stables. Le Point sur l'épidémie en cinq chiffres.

62,4% des tests criblés compatibles avec Omicron

Parmi les tests criblés, "62,4% rapportent des profils de mutation compatibles avec un variant Omicron" écrit Santé Publique France, contre 39,4% la semaine dernière. Cela signifie que le nouveau variant est devenu majoritaire sur le territoire.

Par ailleurs, les données de séquençage (analyse complète du génotype du virus, qui permet d'identifier avec certitude un cas "Omicron") confirment l'augmentation rapide de sa diffusion sur le territoire. Le 29 décembre, le variant Omicron avait déjà été détecté par séquençage dans toutes les régions métropolitaines et d'outre-mer.

Taux d'incidence supérieur à 1000 dans quatre régions

Le nombre de contaminations explose et le taux d'incidence est supérieur à 1000 cas pour 100 000 habitants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes (selon les données du 20 au 26 décembre). Le taux d'incidence national n'a jamais été aussi élevé. Il est de 833 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 50% en une semaine selon Santé Publique France.

Les tranches d'âge aux plus forts taux d'incidence sont les 20-29 ans (1770 cas pour 100 000 habitants, + 124% en une semaine) et les 30-39 ans (1 364 cas pour 100 000 habitants, +62%). En tout, la France a enregistré 510 000 nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière.

7621 nouvelles hospitalisations en une semaine

Les nouvelles hospitalisations et admissions en service de soins critiques sont stables. Il y a eu autant d'admissions en soins critiques la semaine passée que la semaine précédente (1719 personnes à chaque fois) et 7621 nouvelles hospitalisations (contre 7602 la semaine précédente). Le nombre d'entrées à l'hôpital est tout de même "élevé au niveau national" note Santé Publique France, "mais avec des disparités régionales".

Les nouvelles hospitalisations augmentent le plus fortement dans les régions où le taux d'incidence explose : Île-de-France, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur (hausse la plus importante). Santé Publique France constate également une légère augmentation des hospitalisations chez les moins de 40 ans, en particulier les 20-29 ans et les 0-9 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

80% des personnes éligibles sont triple-vaccinées

La vaccination continue de progresser, avec 23 millions de personnes triplement vaccinées (+12% en une semaine) au 28 décembre. Cela représente 43,7% des Français de 18 ans et plus, et 80,7% des personnes éligibles à la troisième dose. 70,6% des plus de 65 ans sont triple-vaccinés, soit 87,9% des personnes de cette tranche d'âge éligibles. Enfin, 79% de la population totale a reçu une primovaccination complète (deux doses). Le nombre de personnes ayant reçu deux doses a augmenté de 0,3% en une semaine.

1143 décès en une semaine

La semaine dernière, 1143 personnes sont décédées du Covid à l'hôpital, en établissement de santé ou en EHPAD, soit en moyenne 163 personnes par jour. Un chiffre en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente, mais plus de trois fois inférieur au pic de décès depuis le début de l'épidémie. La semaine du 6 avril 2020, 613 sont décédées chaque jour en moyenne.