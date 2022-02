Les présélections pour le concours général agricole du Salon de l'agriculture sont en train d'atterrir dans les boites aux lettres et boites mails des agriculteurs français. Des passionnés qui utilisent ce concours pour améliorer leur production chaque année.

Chaque année à Paris, des centaines de médailles d'or, d'argent et de bronze sont décernées au concours général agricole du Salon de l'agriculture. © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

"Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, on y retourne." Bruno Bourdelat a les yeux qui pétillent autant que le champagne qu'il produit à Brugny-Vaudancourt (Marne), quand il parle du concours général agricole. Dans les jours à venir, le vigneron recevra sûrement une nouvelle présélection pour présenter son vin au Salon de l'agriculture, du samedi 26 février au dimanche 6 mars. Des milliers d'agriculteurs et d'éleveurs sont attendus pour se disputer la médaille d'or de la plus belle Limousine ou du meilleur Beaufort. Un concours qui, en plus de procurer une immense fierté, provoque aussi des retombées financières.

Un travail de longue haleine

Lorsque des clients visitent la cave de Bruno Bourdelat, le récoltant manipulant peut se vanter d’avoir remporté le prix d’excellence en 2021 : trois médailles d’or lors des trois derniers Salons de l'agriculture. "La vinification, ça se fait trois, quatre ans en avance. On ne pense pas quand on va faire un millésime ou un champagne, qu'on aura une médaille derrière", avance le producteur indépendant. L'important est avant tout "d'avoir pour moi un produit qui me plait et qui plait, bien sûr, au client."

Bruno Bourdelat a remporté deux fois la médaille d'or avec sa cuvée Cénote: 60% Chardonnay, 40% Pinot meunier, dont 30% de vin passé en fût. © Radio France / Simon Cardona

Les récompenses du Salon de l'agriculture, "c'est avant tout pour le client" qui lui a fait confiance, répète Bruno Bourdelat. Malgré cette modestie, le viticulteur ne peut pas dire que les nombreuses distinctions que son champagne a reçues depuis les années 2010 le laissent indifférent. "Quand le concours est terminé, qu'on voit arriver le palmarès, on a toujours le cœur qui bat ! On se demande si on a réussi. Si on n'a pas de médaille, on se demande pourquoi…" Le producteur de vin voit dans ce concours annuel et national, comme beaucoup de ses confrères, un "curseur" et "un challenge". Surtout après avoir échoué pendant les premières années.

Des bêtes vendues plus cher

Même discours, même passion qui ne faiblit pas au fil des années à Herpont, à l'est de Châlons-en-Champagne. Gérard Matry fait aujourd'hui partie du jury quand il se rend à Paris. Il n'est plus éleveur de moutons. Mais durant 40 années d'élevage, il est monté une vingtaine de fois à la capitale présenter ses plus belles bêtes. Le mur principal de sa ferme brille de plaques blanches, vertes, rouges. "Ce sont toutes les médailles que j'ai eues au concours de Paris. Les rouges ce sont les prix de championnat, les vertes sont pour la qualité de laine..."

L'éleveur a gagné au total plus de 200 prix pour ses moutons de race Ile-de-France. "C'est du travail de longue haleine. Les premiers concours que j'ai faits, je n'avais pas de médaille ou très peu."

Prendre soin de ses bêtes pour qu'elles soient les plus belles au concours parisien, l'éleveur y a pensé tous les jours pendant 20 ans. Une dizaine d'animaux sont choisis à l'automne, puis chouchoutés durant quatre mois jusqu'au concours.

Quand on demande au retraité si après toutes ces années, le jeu en valait la chandelle, la réponse est sans appel. En 2000, Gérard Matry remporte durant deux années de suite le prix de championnat. Une consécration. Un sentiment "plus fort que le bac". "J'étais reconnu vis-à-vis de mes collègues qui étaient là depuis 30 ou 40 ans."

"Il était l'animal parfait", avoue Gérard Matry qui a gagné deux années de suite le prix du championnat au Salon de l'agriculture grâce au bélier "6756".

En plus de la fierté, les agriculteurs peuvent vendre leurs bêtes plus cher. Les éleveurs étrangers qui cherchent un mâle reproducteur en France, "n'achèteront que les animaux présents au concours général de Paris. Ils ont déjà une certaine référence."

Un mâle reproducteur coûte en France entre 500 et 600 euros. "Si vous achetez un prix de championnat, le tarif peut être multiplié par cinq ou six, voire dix pour les très bons", ajoute l'éleveur à la retraite.

Un consommateur friand lui aussi de la feuille de chêne dorée

Dans les magasins, les consommateurs n'ont plus ne s'y trompent pas. La médaille à la feuille de chêne dorée est le "cinquième label le mieux identifié par les Français", indique Olivier Alleman, commissaire général du concours agricole. "On a fait une étude économique très claire, c'est qu'à partir du moment où un producteur a une médaille au concours général agricole, l'année d'après, il augmente son chiffre d'affaires de 18% à 40% en fonction des catégories".

Pourtant, la majorité des agriculteurs ne participent pas au concours. "C'est parce qu'à toutes les étapes, on doit respecter un cahier des charges extrêmement précis. C'est contraignant pour le producteur", explique le commissaire. Mais Olivier Alleman souhaite nuancer la faible participation observée à ce concours, dont la médaille est la seule en France, à être décernée par le ministère de l'Agriculture. "Pour 2022, sur les vins et les champagnes, on a plus de 13 000 producteurs inscrits."

Il existe cependant des produits qui ne sont pas décorés au Salon de l'agriculture. Le concours général agricole français étudie la possibilité d'intégrer le chocolat et la baguette dans les années qui viennent.