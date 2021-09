UNE SEMAINE DANS LEURS VIES - Depuis deux ans et demi, ils sont au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie. Échafaudeurs, cordistes, restauratrice de sculptures, charpentier ou archéologue : tous et toutes vivent le plus important chantier de leur vie et témoignent de leur passion. Reportage.

Le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 31 août 2021 © Radio France / Rémi Brancato

Des restaurateurs de sculptures, des charpentiers ou encore des échafaudeurs : des représentants de chaque métier seront tous présents samedi et dimanche 18 et 19 septembre sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. À l'occasion des journées européennes du patrimoine, l'établissement public en charge de la restauration et de la conservation de Notre-Dame met en avant les acteurs de ce chantier titanesque*.

En ce mois de septembre, le chantier poursuit sa phase de sécurisation du monument, qui doit s'achever dans les prochaines semaines, avant le début de la reconstruction effective, sans doute cet hiver. Pour faire le point sur ce moment clef de la convalescence de Notre-Dame, France Inter a choisi de donner la parole aux représentants de cinq de ces métiers essentiels.

Bâtir une forêt de métal : Régis Jaeger et Julien Cielsak, échafaudeurs

Leur travail vous saute aux yeux en entrant dans la cathédrale : une forêt d'échafaudages qui occupe tout l'espace. Les responsables de ce mikado géant font partie de l'entreprise Europe Echafaudages, déjà présente avant l'incendie. Après le 15 avril 2019, une de ses premières missions a d'ailleurs été de démonter l'échafaudage fondu dans la catastrophe, endommagé, et qu'il fallait donc retirer.

Régis Jaeger, responsable d'exploitation, échafaudeur et Julien Cielsak, chef de chantier de l'entreprise Europe Echafaudage © Radio France / Rémi Brancato

"L'échafaudage était totalement suspendu sur ses appuis et il a fallu déjà dans un premier temps le cercler avec des poutres pour éviter qu'il s'effondre à l'intérieur" raconte Régis Jaeger, responsable d'exploitation. Depuis, l'entreprise est intervenue partout pour assembler ses tubes d'acier et permettre à tous les métiers du chantier d'accéder à chaque partie du monument.

Les échafaudages qui ont tout envahi au cœur de la cathédrale ont nécessité beaucoup de travail. "On tournait en 2/8 pour le montage pour essayer d'optimiser le temps, justement pour arriver plus vite à ce qu'on a actuellement, c'est à dire une dame de fer" raconte Julien Cielsak, responsable d'exploitation de l'entreprise.

La cathédrale est désormais une forêt d'échafaudages © Radio France / Rémi Brancato

Depuis deux ans et demi, il faut aussi répondre aux exigences d'un chantier hors normes, et dont Emmanuel Macron a prévu la fin pour avril 2024. "Il y a des fois où on est en réunion, où on se regarde et on se dit que ça va être serré" sourit Régis, "mais on n'a pas le droit à l'erreur, c'est un défi que chaque personne dans l'entreprise a relevé jusqu'à la secrétaire comptable. Tout le monde est sous pression puisque ça demande beaucoup de travail".

Suspendus au-dessus des voûtes : Grégory Vacheron et Tristan Dussert, cordistes

Avant de pouvoir accéder facilement aux moyens des échafaudages, le chantier s'est appuyé sur l'expertise des cordistes. "J'ai tendance à dire que j'ai le plus beau bureau du monde, même s'il est un peu endommagé", sourit Grégory Vacheron. Sur l'échafaudage qui ceinture Notre-Dame de Paris et surplombe Paris, difficile de donner tort à ce cordiste de 35 ans, conducteur de travaux de l'entreprise Jarnias sur le chantier. En ce début du mois de septembre, ses troupes participent au démontage "des parapluies provisoires, pour en installer des pérennes", qui protègent le monument des intempéries.

Grégory Vacheron, cordiste de l'entreprise Jarnias et Tristan Dussert, 20 ans, qui a découvert le métier de cordiste grâce au chantier de Notre-Dame, et a récemment intégré les équipes de Jarnias © Radio France / Rémi Brancato

Rien de comparable avec les missions périlleuses accomplies depuis deux ans et demi par ces "experts de la hauteur" comme le clame le slogan de leur société brodé sur leur tenue de travail. "Il y a parfois des conditions climatiques difficiles : il a fallu dans le vent, sous la pluie, remettre des bâches qui auraient pu se fragiliser, se déchirer", détaille Grégory Vacheron. Avec son entreprise il intervient, suspendu à des cordes, là où les autres métiers n'accèdent pas.

"Au départ, on a fait le ménage", se souvient Grégory : "On a dû intervenir pour déblayer tous les morceaux de charpente qui étaient présents sur les voûtes après l'incendie, sans prendre appui sur celles-ci car à l'époque on ne connaissait pas leur résistance. J'ai eu la chance de faire la première descente dans l'échafaudage incendié, dans cet amas de ferraille, et on est les seuls, les premiers, à l'avoir fait, c'est quelque chose que notre cerveau a pris en photo".

Je suis tombé sur une vidéo et je me suis dit que je voulais faire ça de ma vie.

Sa passion pour le métier, ce chantier exceptionnel lui a permis de la transmettre à un plus jeune. Tristan Dussert, tout juste 20 ans, se dit chanceux de travailler ici depuis juillet 2020. Quelques mois auparavant, il ne connaissait rien du métier de cordiste.

"J'ai intégré Jarnias après avoir vu un reportage sur France 2 : je venais de terminer mes études et je ne savais pas quoi faire, en regardant la télé, en trainant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo et je me suis dit que je voulais faire ça de ma vie" raconte le jeune homme. Alors, après cinq semaines de formation près de chez lui à Grenoble, il "monte à Paris" et frappe aux portes de l'entreprise. Il réussit à se faire embaucher, travaille à la Tour Eiffel et très vite, sur le chantier de Notre-Dame.

Sur le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris © Radio France / Rémi Brancato

"On arrive avec notre harnais, on s'harnache, on se suspend au-dessus des voûtes" décrit Tristan, désormais habitué aux tâches multiples de son nouveau métier : la pose de bâches, de filets, ou de capteurs sur les parties sensibles du monument, dont il fallait surveiller la stabilité. "Je voulais évoluer en hauteur, faire quelque chose qui n'est pas commun et surtout venir à la cathédrale, c'était mon rêve" s'enthousiasme-t-il.

"Je viens à Paris pour y travailler et maintenant je fais partie de cette aventure !"

Pour Grégory, former un plus jeune et lui transmettre toute la diversité du métier est "un honneur". "J'ai commencé à 20 ans comme Tristan et tout au long de ma carrière ce que j'ai appris sur les différents chantiers m'a préparé à cet aboutissement qu'est le chantier de Notre-Dame" confie le cordiste, quinze ans d'expérience au compteur. "C'est le chantier d'une vie et je pense que ce sera le chantier de la mienne : on se sent le devoir de tout faire pour la remettre sur pieds".

Bâtir et soutenir, au millimètre près : Yves Macel, charpentier

Et pour la remettre sur pieds, Notre-Dame a eu besoin de quelques béquilles, sur mesure. "Depuis le lendemain de l'incendie, on est là", sourit Yves Macel, charpentier et chef de chantier pour l'entreprise Le Bras Frères. Le travail de son équipe est, lui aussi, visible partout où se pose le regard. "Ici ce sont les premiers travaux qu'on a effectué il y a bientôt deux ans et demi : des arcs-boutants en bois pour soutenir les arcs-boutants en pierre qui menaçaient de s'effondrer" détaille Yves.

Le charpentier, quinquagénaire, 35 ans de métier, nous emmène ensuite dans la nef, à mi hauteur, sur cette forêt d'échafaudages qui occupe désormais la cathédrale. On y grimpe sous les voûtes pour admirer un travail colossal effectué par ses équipes. Au sommet de cette construction d'acier, les charpentiers ont installé un "plancher pour poser les cintres", détaille Yves Macel.

Yves Macel, charpentier, chef de chantier (Le Bras Frères) sur le chantier de Notre-Dame de Paris © Radio France / Rémi Brancato

Sur ce plancher se dressent désormais ces fameux cintres, qui viennent épouser la forme des voûtes pour les étayer avant leur rénovation. Outre le trou béant formé par la chute de la flèche lors de l'incendie, les dégâts sont visibles à plusieurs autres endroits : "On peut voir qu'il y a encore des cicatrices, des gros trous de pièces de bois qui sont passés au travers" montre Yves.

Alors pour consolider ces voûtes de pierre, Le Bras Frères a construit ces cintres sur mesure : "Les dimensions le poids, la longueur, la largeur, l'épaisseur c'est complètement différent : il n'y a pas deux cintres pareils". Pour Yves, s'adapter aux particularités de Notre-Dame a été un défi. "À l'époque, ils travaillaient un peu à l'œil, ils le faisaient très très bien mais ce n'était pas du tout régulier" sourit-il.

Pour lui, le chantier de la cathédrale est un des plus enthousiasmants et des plus difficiles aussi. "On a déjà fait pas mal de chantiers : le Panthéon, le Palais de l'Alma, mais Notre-Dame, c'est un monument qui est sacré, tout le monde l'a visité".

Les cintres en bois de Le Bras Frères viennent soutenir les voutes en pierre endommagées © Radio France / Rémi Brancato

Au lendemain de l'incendie, à son arrivée pour les premières opérations d'urgence, le charpentier se souvient encore de l'état de dévastation de la cathédrale. "On ne s'attendait pas, deux ans et demi après à être encore là : faire des choses aussi importantes, je n'en ferai sans plus dans ma carrière" témoigne Yves. Il se souvient de ce jour d'hiver, où la neige était tombée sur Paris et s'était accroché sur un filet à l'intérieur de la cathédrale, à travers le trou formé par l'effondrement de la flèche : "Il fallait être là, c'est la magie de Notre-Dame".

Alors que la sécurisation du monument s'achève bientôt et que la restauration débutera dans les prochains mois, le charpentier dit la responsabilité qu'il éprouve à l'égard de la cathédrale. "Il me reste deux trois bricoles à faire, les parapluies à mettre et après on aura fini, on aura sécurisé Notre-Dame, on aura sauvé la grand-mère".

Nettoyer, inventorier : Amélie Strack, restauratrice de sculptures pierre et métal

Si ces deux premières années et demi de chantier ont été celles de la sécurisation, un rare chantier de restauration a malgré tout débuté. Un chantier test, dans deux des chapelles du déambulatoire, à l'arrière du chœur de la cathédrale. Ces lieux, accessibles sans risque ont permis à une équipe de compagnons d'expérimenter les techniques qui seront mises en œuvre lors de la phase de restauration.

Amélie Strack, restauratrice de sculptures, dans une galerie de la tribune Nord de Notre-Dame © Radio France / Rémi Brancato

Parmi eux, Amélie Strack, restauratrice de sculptures pierre et métal pour l'entreprise Socra. "Il y avait un fort encrassement dans ces chapelles qui n'avaient pas été nettoyées depuis longtemps, et il se trouve que l'incendie a contribué à cet encrassement en déposant cette poussière de plomb extrêmement volatile et nocive" détaille-t-elle. Il a donc fallu aspirer, avec un appareil à filtration absolue cette poussière polluante et dangereuse.

A l'issue, plusieurs produits, mis au point en partenariat avec les scientifiques du laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) ont été appliqués puis, après leur retrait qui a permis de faire disparaitre le plomb, le nettoyage s'est terminé "au laser pendant deux mois" sur certaines sculptures murales.

Un travail grisant et satisfaisant pour Amélie Strack : "On a une grande chance en tant que restaurateur, c'est qu'on a le résultat de notre travail sous nos yeux, c'est très agréable et gratifiant. On a des photographies avant et après, on voit que c'est tout noir à gauche et parfaitement propre à droite !"

Après ce chantier, Amélie s'est aussi vu confier une autre tâche : coordonner le chantier des collections. Dans la perspective du chantier de restauration pour permettre le travail des compagnons, "il faut vider la cathédrale, libérer les espaces et surtout, ne rien perdre !" explique-t-elle. Pierres, mobilier liturgiques, œuvres encore présentes dans la cathédrale, la restauratrice a dû tout rassembler, inventorier, récoler, c’est-à-dire faire le lien entre les éléments trouvés ou retrouvés et les inventaires existants.

Sur les tribunes côté Nord, à mi hauteur du monument, des sculptures totalement emballées dans des toiles de lin sont alignées. "Ces œuvres étaient dans des caisses en bois et c'est ce qui leur a causé le plus de préjudice puisque la caisse a brûlé dans l'incendie et ce sont des plâtres", détaille la restauratrice : "Il y avait des bulles d'air à l'intérieur du matériau qui a fait éclater la surface, des fragments étaient tombés et on a recollé ces fragments pour qu'ils ne soient pas perdus".

Dans la galerie adjacente, des éléments en pierre ont été emballées et numérotés, alignés là aussi sur des caisses en bois, en vue de leur évacuation de la cathédrale. "Ce sont des restes de gargouilles des fonts baptismaux ou des sculptures" énumère Amélie Strack. Pour la plupart, ces éléments, déposés car endommagés, ont été remplacés par des copies et conservés, pour servir de modèle au fil des siècles.

Des éléments lapidaires, inventoriés en vue de leur évacuation © Radio France / Rémi Brancato

"Une grande partie de cette collection sera stockée dans un dépôt mis en place par l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame (à Saint-Witz, dans le Val d'Oise, au Nord de l'Île-de-France, ndlr)" détaille-t-elle. Au fond de la galerie, la moitié basse d'une sculpture se dresse, "une reine" explique simplement la restauratrice, qui a du inventorier chacun "des fragments, disposés ici au sol, pour comprendre lesquels pouvaient bien lui appartenir". On a essayé de reconstituer le puzzle du haut du corps de cette reine pour pouvoir le mettre en caisses et faciliter justement sa future restauration".

Une statue dont il a fallu inventorier les fragments avant évacuation © Radio France / Rémi Brancato

On se sent particulièrement utile quand on participe à la connaissance de l'œuvre et du monument, et surtout au fait qu'elle ne va pas disparaître

s'enthousiasme la restauratrice. "Plus je travaille dans ce métier, plus je suis passionnée" clame celle qui se dit chanceuse d'avoir pu participer au chantier de Notre-Dame, de "se rapprocher de scientifiques hyper pointus" qui y participent également.

Sauver les vestiges de l'incendie : Dorothée Chaoui-Derieux, archéologue et Aline Magnien, directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques

Car le chantier de Notre-Dame de Paris est aussi un chantier scientifique. Les chercheurs y sont présents depuis le début. "À peine une semaine, dix jours après l'incendie dans la cathédrale, il y avait trois amas que certains ont appelé des décombres, des débris, des gravats, et que nous avons considéré immédiatement comme des vestiges" raconte Dorothée Chaoui-Derieux, archéologue, conservatrice en chef du patrimoine au service régional de l'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France.

Dès le début de chantier, elle a participé à l'opération de tri de ces vestiges, un terme qu'elle a contribué à "faire entrer dans le vocabulaire du chantier, et non celui de gravats, car c'étaient des éléments porteurs d'une forte valeur patrimoniale, historique, archéologique".

Ce chantier du tri a débuté donc dans l'édifice, encore dangereux. "Il faut imaginer une voûte à ciel ouvert et au sol trois amas, trois tas de bois calcinés, des morceaux de fragments de voûtes de pierre effondrées, le tout enchevêtré comme une sorte de mikado géant dont il fallait extraire les éléments, un par un, de manière délicate, pour ne pas les abîmer tout en faisant vite parce qu'on était dans un contexte d'urgence".

Dorothée Chaoui-Derieux, archéologue à la Direction régionale des Affaires culturelles, et Aline Magnien, directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques © Radio France / Rémi Brancato

Des robots ont été mis à contribution pour opérer dans la nef, sous les voûtes fragilisés par l'effondrement de la flèche et l'incendie de la charpente. Extraits, ces éléments sont ensuite passés entre les mains de Dorothée et de ses collègues, sur une table de tri. "Les mains dans le charbon, les mains dans les vestiges, nous opérions ce tri pour voir ce qu'il était intéressant de conserver et ce qui risquait de ne plus avoir aucune valeur patrimoniale".

Une opération délicate à opérer en urgence. Le chantier fait donc appel à des scientifiques spécialistes du patrimoine. "Un spécialiste de la pierre et des mortiers peut dire que tel mortier est ancien et qu'il faut le garder parce qu'on va pouvoir le faire parler, lui faire dire des choses sur l'histoire de la cathédrale, sur l'histoire du système constructif" détaille ainsi Aline Magnien, directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) qui a mis à disposition ses chercheurs.

Les éléments triés ont ensuite été évacués sur le parvis, fermé au public, où quatre grands barnums avaient été installés. "Pour les pierres, nous avons gardé essentiellement tous les blocs qui présentaient soit des fragments sculptés, soit de polychromie et, de manière plus générale, les pierres qui avaient au moins trois faces bien conservées" explique Dorothée Chaoui-Derieux.

Sur le chantier, aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris © Radio France / Rémi Brancato

Le but de ce tri ? Conserver dans un premier temps, des éléments patrimoniaux, classés, partie du monument historique. Mais aussi, peut-être, réutiliser certains d'entre eux. "Les pierres, par exemple, on les a gardées avec l'idée de les remettre en place mais c'est aussi courir des risques, car une pierre peut être en apparence en bon état mais fissurée à l'intérieur" explique Aline Magnien. Finalement, l'option semble être aujourd'hui écartée par les architectes : "Ce sera peut-être à titre symbolique, car c'est un vieux principe, en particulier dans les édifices religieux, de remettre dans le nouvel édifice quelques éléments de l'ancien" ajoute-t-elle.

Les éléments récupérés sont depuis quelques mois stockés dans le dépôt organisé par l'établissement public en charge du chantier, à Saint-Witz. Ils peuvent désormais servir de modèle, fournir des informations pour la reconstruction.

"Ça représente aujourd'hui plus de 10 000 bois qui ont été intégralement conservés, entre 600 et 700 palettes de pierres et environ 350 palettes d'éléments métalliques" ajoute Dorothée Chaoui-Derieux.

Ces vestiges sont aussi une source rare d'informations pour le vaste chantier scientifique qui accompagne justement le chantier de rénovation de Notre-Dame, depuis le lendemain de l'incendie. "Sous l'égide à la fois du CNRS et du ministère de la Culture, il rassemble des chercheurs, de très nombreux laboratoires et universités" explique Aline Magnien, dont les équipes sont impliquées. "Le travail qui est fait dans le cadre de ce chantier scientifique va permettre d'aider l'établissement public à faire les meilleurs choix en matière de reconstruction" ajoute-t-elle.

*De 10h à 18h, le village des métiers du chantier de sécurisation et de consolidation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur le parvis, est accessible gratuitement et sans réservation, sur présentation du pass sanitaire.