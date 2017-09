L'arrivée d'Irma dans les Antilles françaises a-t-elle était bien gérée ? Un début de polémique est née à Paris et sur place à Saint-Martin.

Les gendarmes à pied d'oeuvre à Saint-Martin © Gendarmerie Nationale

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a déclaré de son côté qu'il comprenait "parfaitement la colère" à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après Irma, mais insisté sur les moyens déployés par l'Etat et la "première priorité" donnée aux secours et pas aux pillages.

Il a précisé que des services de soins, de santé avaient été mobilisés en avance et positionné en Guadeloupe, "parce qu'il aurait été inopportun de les localiser sur le site à risque".

"Plus de 1.000 personnes sont immédiatement intervenues sur site", a souligné le porte-parole, vantant aussi "un service de sécurité civile en France d'un niveau exceptionnel".

Mais "je comprends parfaitement la colère de ceux qui ont ce sentiment d'abandon immédiat. Il y a un effet de sidération, un effet extrêmement dur psychologiquement. Vous imaginez quand vous vivez sur place et que votre maison est emportée", a assuré Christophe Castaner.

Dans une telle situation, "la première priorité n'est pas de se mobiliser contre les pillages mais de trouver des femmes et hommes qui ont besoin d'être sauvés", a -t-il expliqué. "Il y avait 247 personnes en situation médicale grave, elles ont été immédiatement transportées et mises en sécurité sanitaire".

Il a plaidé que "c'est une île" et que "ce n'est pas possible d'évacuer 80.000 personnes en 48 heures, on a mobilisé des forces sur l'île la plus proche, la Guadeloupe, mais il faut le temps d'intervenir".

Pour autant, "je ne nie pas ce sentiment d'insécurité, il est réel (...) Il y avait 11 pharmacies, 8 ont été détruites, 3 pillées par des gens qui, face à la panique, ont fait ce qu'ils n'auraient jamais fait à aucun autre moment, mais pas seulement" ce type de personnes, selon le porte-parole.

"Des soins, des équipements d'intervention en Guadeloupe sont déjà sur place", et, maintenant les ouragans passés, "dès aujourd'hui des militaires supplémentaires vont arriver", a-t-il poursuivi.

"L'État devrait à mon sens faire davantage, mieux et autrement" après le passage de l'ouragan Irma, a considéré dimanche l'ex-ministre des Outre-mer Victorin Lurel (PS); "on aurait pu évacuer avant" les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a-t-il dit alors qu'il était l' invité d'Eric Delvaux sur France Inter.

► REECOUTEZ VICTORIN LUREL

"Il faut plus de forces de sécurité, plus de moyens projetables dans les deux îles", a dit l'ancien président de la région Guadeloupe, en prenant modèle sur "ce qui a été fait dans la partie néerlandaise de l'île, avec des soldats, l'armée qui est dans tous les quartiers et qui contrôle". "Ça n'est pas le cas dans la partie française", a-t-il regretté, en appelant à l'intervention de l'armée sur les deux îles antillaises.Selon lui si l'État avait désormais "pris conscience des choses", il devait s'astreindre à "une meilleure communication".

Il a par ailleurs rappelé qu'un cyclone est prévisible, à la différence des tremblements de terre et que, dès lors, "d'aucuns pensent ici qu'on aurait pu évacuer, notamment les malades, avant le cyclone".

