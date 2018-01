Le niveau de la Seine devrait atteindre en fin de semaine un pic légèrement supérieur à celui de juin 2016 (soit 6,10 mètres). Dans la capitale notamment, on se prépare donc pour éviter les dégâts.

La Seine devrait atteindre son plus haut niveau ce vendredi © Radio France / Olivia Cohen

Le fleuve n'a pas encore atteint son plus haut niveau, mais déjà sa montée soudaine provoque quelques désagréments : RER C coupé, trafic fortement perturbé sur la ligne 7 du métro parisien...

Et ça ne risque pas de s'arranger, puisque la Seine devrait encore prendre de la hauteur dans les jours à venir, avec un maximum vendredi.

La mairie a donc décidé de montrer qu'elle ne se laissait pas dépasser par les évènements, deux ans après une crue déjà importante qui avait vu le fleuve atteindre les 6,10 mètres de profondeur. D'abord en émettant des recommandations pour les Parisiens : pas de navigation pour les bateaux, qui doivent rester à quai, et pas de balade sur les voies sur berge jusqu'à nouvel ordre.

Les péniches, notamment, risquent de se retrouver à cheval sur les quais de Seine © Radio France / Olivia Cohen

Une cellule de crise a aussi été mise en place. "Chaque jour, nous ferons un point jusqu'à la décrue, en lien avec la préfecture de police", assure la maire Anne Hidalgo. _"_Nous avons une surveillance particulière des caves, pour un certain nombre d'immeubles qui sont en zone inondable et qui sont ciblés dans notre plan de prévention du risque inondation. Pour ce qui est des équipements publics, nous avons quelques gymnases en surveillance, dont un qui est fermé au public dans le Ve arrondissement."

Faire barrage

Le XVIe arrondissement est lui aussi particulièrement exposé, en bord de Seine... Pour protéger les voies de circulations et les habitants, la mairie a donc dégainé aussi les batardeaux, ces barrages improvisés composés de 44 planches de métal, censés empêcher les crues.

Installation d'un batardeau sur une sortie des voies sur berge, inondées © Radio France / Olivia Cohen

Plusieurs ont été installés mardi, d'autres devraient l'être dans les prochains jours à des endroits stratégiques.

► ÉCOUTEZ | Le reportage d'Olivia Cohen

Écouter

Le chef de chantier l'assure, ces dispositifs sont efficaces face aux crues, étanches, munis d'une tranchée et enterrés de 50 cm dans le sol... Reste à savoir si cela suffira, et surtout si l'eau qui n'a pas déborder ici n'ira pas déborder ailleurs, un peu plus loin sur le parcours de la Seine.