Environ 130 trains supprimés, des départs et arrivées déviés en gare d'Austerlitz, le week-end s'annonce mouvementé à la gare de Paris-Montparnasse.

Plus de 130 trains sont supprimés au départ ou à l'arrivée en gare de Montparnasse ce week-end © AFP / Julian Elliott / Robert Harding Heritage

Des trains supprimés, retardés ou avancés, des changements de gare de départ ou d'arrivée, ce week-end de trois jours s'annonce mouvementé en gare de Paris-Montparnasse. La SNCF prévoit "des travaux de remplacement des appareils et d'aménagement des voies", entre Clamart et Montparnasse, dans le cadre de la création des deux lignes à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux qui doivent être mises en service cet été.

Des trains au départ et à l'arrivée en gare d'Austerlitz

Une vingtaine de trains prévus au départ ou à l'arrivée de la gare Montparnasse partiront ou arriveront en gare d'Austerlitz entre samedi soir et dimanche midi. Sont concernées les lignes Paris-Rennes-Poitiers-Nantes-Bordeaux-Toulouse.

Plus de 130 trains supprimés entre le 29 avril et le 1er mai

De samedi à lundi inclus, de très nombreux trains sont également supprimés, plus d'une centaine, en direction et en provenance de l'ouest. Pour les autres, les horaires sont très souvent modifiés. Autant dire que les trains risquent d'afficher complets pour ce long week-end de 1er mai. Parfois, le trajet doit s'effectuer en car. Toutes ces informations sont indiquées sur le billet de train et en gare Montparnasse mais très peu visibles sur le site Internet de la SNCF, contrairement à celles qui avaient été largement diffusées lors de la fermeture des gares de Lyon et Bercy en mars dernier.

Vous pouvez consulter les détails des horaires de ce week-end à Montparnasse ici.