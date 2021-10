Éric Zemmour n'a pas encore officialisé sa candidature mais le suspens est quasi inexistant. "Si je renonçais, beaucoup de gens le prendraient comme une trahison", a d'ailleurs explicitement assumé le polémiste hier sur Sud Radio, qui, en coulisses, continue de se structurer, et pas seulement pour la présidentielle.

Eric Zemmour à Budapest le 4 septembre 2021. © AFP / Gergely Besenyei

Au cœur du VIIIe arrondissement de Paris se trouve un grand local en travaux. C'est ici, à quelques encablures de l'Élysée, qu'Éric Zemmour devrait mener campagne. Un QG et une équipe dévoilée au fur et à mesure de ses déplacements. Aux côtés de l'énarque Sarah Knafo, omniprésente, on retrouve Antoine Diers, ancien directeur de cabinet de la mairie LR de Calais, actuel directeur de cabinet du Plessis-Robinson, et porte-parole de l'association des Amis d'Éric Zemmour qui finance cette pré-campagne.

Plus récemment, est aussi apparu Olivier Ubeda. Ce communiquant, responsable événementiel de Nicolas Sarkozy pour la campagne 2007, gère la tournée du polémiste pour la promotion de son livre "La France n'a pas dit son dernier mot". Repéré également lors du déplacement en Corse, Michel Loussouarn, ancien militaire et ex directeur de campagne du RN Andrea Kotarac pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Réussir l'union des droites

Il y a un autre personnage essentiel, Jean-Frédéric Poisson. Le patron de VIA, le nouveau nom du Parti chrétien-démocrate, figure des milieux conservateurs et catholiques, devrait renoncer à sa propre candidature à la présidentielle. Selon plusieurs sources, il est d'ores et déjà à la manœuvre pour les législatives, en charge de réussir, grâce à son réseau, la jusque-là chimérique union des droites.

Mais il se pose la question de la forme. Selon un proche d'Éric Zemmour, la création d'un parti ad hoc n'est pas envisagé. "On part plutôt sur une confédération qui réunirait les Amis d'Eric Zemmour, VIA, une partie des LR, et une partie du RN".

Mais il ne faut pas oublier des candidats issus de la société civile, sur un modèle très macroniste. Avec le même écueil qu'En Marche en 2017, un travail titanesque de vérification pour trouver des profils assez charpentés et faire la chasse aux passés troubles. Ce travail n'a aujourd'hui pas commencé.