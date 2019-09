Une création originale

Pour Suite, le premier podcast d'information de France Inter. Toutes les semaines, Bruno Duvic décrypte un sujet d'actualité avec les journalistes de la rédaction. Ils vident pour vous leurs carnets de notes. Avec eux également, les protagonistes du sujet abordé. Pour aller plus loin et mieux comprendre l'info.

Pour Suite #1 : Les leçons tirées de l'affaire du Mediator

Dans ce tout premier numéro de Pour Suite, Danielle Messager, spécialiste Santé à la rédaction de France Inter revient sur l'affaire du Mediator. Elle raconte à Bruno Duvic comment, fin 2010, ce scandale a ébranlé le monde médical et la confiance des Français dans leur système de santé. A cause de négligences et de manipulations par les Laboratoires Servier, le Mediator, un simple anti-diabétique, coupe-faim a provoqué la mort d'au moins 2000 personnes.A quelques jours du procès du Mediator, le 23 septembre 2019, Danielle Messager mais aussi Irène Frachon, lanceuse d'alerte dans cette affaire et Xavier Bertrand, ministre de la Santé à l'époque, livrent à Pour Suite, leurs souvenirs, anecdotes et leur analyse de ce scandale impliquant les autorités de Santé. Le PDG du groupe Servier a bien voulu répondre également à nos questions.