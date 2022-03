A 38 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron met fin au faux suspens de sa candidature en adressant une lettre aux Français dans la presse, jeudi soir. Une déclaration tardive qui suscite immédiatement une salve d'attaques de ses adversaires.

Le chef de l'Etat a déclaré sa candidature dans une lettre aux Français jeudi soir. © AFP

38 jours avant. À un peu plus d'un mois du premier tour à moins de 24 heures de la clôture des parrainages par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle dans une lettre aux Français, publiée dans la presse quotidienne régionale. Certains candidats, comme Jean Lassalle, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, se sont abstenus de tout commentaire ; d'autres n'ont pas été très bavards. "Ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron est en campagne, qu'il dépense de manière électorale", a réagi d'une simple phrase le candidat écologiste Yannick Jadot, dénonçant auprès de France Inter le "en même temps, la suite".

Pour le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est son directeur de campagne, Manuel Bompard, qui a adressé une petite piqiue sur BFMTV, en affirmant que l'"on aurait pu s'attendre d'abord à une lettre d'excuses". Les autres candidats ont dégainé leurs argumentaires, sans doute préparés de longue date, contre le président sortant, en l'attaquant sur la forme de sa candidature mais, surtout, en ciblant le bilan de son quinquennat.

Marine Le Pen : "Il est le responsable de toutes les crises qui sont intervenues durant son mandat"

Marine Le Pen a notamment riposté en direct dans l'émission Elysée 2022 sur France 2, quelques minutes après la parution de la lettre du chef de l'Etat. Elle analyse son choix d'annoncer sa candidature dans la presse régionale, estimant que cela démontre sa volonté de "rester en retrait de cette campagne présidentielle le plus longtemps possible".

La candidate du Rassemblement national commente ensuite le contenu de la lettre, se déclarant "en désaccord avec lui à peu près à chaque ligne". "Par conséquent je vais tout faire pour que les cinq prochaines années soient sans lui et avec moi", dit-elle.

Interrogée sur un passage de la lettre d'Emmanuel Macron lorsqu'il parle de "repli" et de "nostalgie", elle répond qu'elle ne se sent "pas du tout visée". Elle le juge ensuite responsable "de toutes les crises qui sont intervenues durant son mandat, guerre de l'Ukraine exclue". Marine Le Pen l'accuse par ailleurs de s'accorder "des mérites qu'il n'a pas".

Eric Zemmour : "Un quinquennat pour rien"

Eric Zemmour a lui aussi pris la plume, pour tenter de voler la vedette au président sortant, en adressant le même jour un long courrier, tiré à 3 millions d'exemplaires et envoyé par la Poste, d'après des informations de BFMTV.

Une heure avant la candidature officielle d'Emmanuel Macron, le candidat "Reconquête" a diffusé une vidéo sous forme de réponse à la lettre d'Emmanuel Macron : "Monsieur le Président de la République, je vous attendais. Vous voilà enfin. La France entière attendait notre face à face, il va pouvoir commencer."

"La France m'a demandé de vous dire que vous avez échoué", assène-t-il, tout en se présentant comme messager des Français, déclinant une série de critiques acerbes : "Vous aviez cinq longues années pour agir, mais vous n'avez quasiment rien fait. Vous aviez cinq longues années pour montrer que vous aimiez les Français mais vous n'y parvenez toujours pas."

"Votre 'en même temps' nous a lassé et il a montré ses limites. Oui, notre pays est devenu invivable et vous en êtes devenu la cause", continue Eric Zemmour qui apparait à l'écran en alternance avec des images censées illustrer ses propos.

Valérie Pécresse : "Ce quinquennat fut celui des illusions perdues"

A l'instar de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour, Valérie Pécresse juge le président sortant responsable des crises qui ont ponctué son quinquennat et il devra selon elle "rendre des comptes". Elle a fait le choix d'une prise de parole télévisée accompagnée d'un tweet. "Ce quinquennat fut celui des illusions perdues", juge la candidate des Républicains. "Aujourd'hui candidat, il nous dit qu'il fera tout ce que, Président, il n'a pas fait. Qui peut encore le croire ? Pour cela, il faudrait avoir le courage des réformes. Ce courage, je l’ai", martèle la présidente de la région Île-de-France.

"Par-delà les beaux discours, les faits sont implacables. La politique menée ces cinq dernières années a affaibli la France. Augmentation des violences, immigration incontrôlée, école et santé fragilisés, désindustrialisation, pouvoir d'achat en berne, explosion de la dette et des déficits, exercice solitaire du pouvoir", énumère Valérie Pécresse qui appelle les électeurs à "ouvrir les yeux".

Fabien Roussel : "Tourner la page"

Le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, a réagi quant à lui sur Twitter quelques minutes après la parution du texte du président de la République : "Au bout de cinq ans, Macron envoie une lettre aux Français. Mais les factures qui flambent, c'est tous les mois. Les salaires et les retraites qui stagnent, pareil", résume-t-il, tout en assurant de son ambition de "tourner la page" et "permettre aux Français de renouer avec les jours heureux".

Anne Hidalgo : "Des mois que le président Macron est au service du candidat Macron"

La candidate socialiste Anne Hidalgo estime dans un communiqué publié sur son site internet que "le débat démocratique, projet contre projet, va enfin pouvoir se tenir", après l'annonce officielle de la candidature d'Emmanuel Macron. "L’annonce du Président sortant est sans surprise. Cela fait des mois que le président Macron est au service du candidat Macron", précise-t-elle. Renvoyant dos à dos "la droite version Macron ou version Pécresse", elle y oppose son projet "pour l’égalité réelle, pour l'émancipation, pour le soin à chacun, à nos jeunes comme nos aînés, pour l’attention aux autres et aux générations futures".

Nicolas Dupont-Aignan : "Ne vous laissez pas duper !"

"Français, ne vous laissez pas duper par la lettre grandiloquente et creuse d’Emmanuel Macron !", exhorte de son côté Nicolas Dupont-Aignan dans un tweet. Le candidat de "Debout la France" avertit les électeurs qui envisageraient de voter pour Emmanuel Macron : "Méditez ce proverbe, 'Si quelqu’un te trompe une fois, honte à lui. Si quelqu’un te trompe deux fois : honte à toi.'"