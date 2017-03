Pour cette 4ème délocalisation de la matinale avant la présidentielle, le 7/9, en direct de Perpignan évoquera les questions relatives à l’enseignement professionnel.

Studio France Inter © Radio France

Tous les 15 jours, le 7/9 de Patrick Cohen se délocalise pour explorer à chaque fois un des thèmes qui marquera ce scrutin. Après Laumpaul Guimiliaudans le Finistère, le Tribunal de Grande Instance de Créteil et la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, la matinale de France Inter fait étape à Perpignan.

Grand lycée polyvalent de plus de 1600 élèves, le lycée Jean Lurçat de Perpignan compte plus de 200 élèves en voie professionnelle. L’enseignement professionnel est un des grands thèmes qui figure dans tous les programmes des candidats à la présidentielle. Et pour cause : la France est un des pays de l’OCDE qui a le plus de mal à insérer ses jeunes sur le marché de l’emploi.

Le bac pro débouche-t-il sur un emploi ? Comment valoriser les filières professionnelles ? Des questions auxquelles l’équipe de la matinale de France Inter et ses invités tenteront de répondre.

Aux côtés de Patrick Cohen : Thomas Legrand, Sophia Aram et des invités (Proviseur, profs, lycéens et recteur d’académie) à 8h20.

►►► Pour assister à la matinale en direct du Lycée Jean Lurçat : Réservations : Y29tbXVuaWNhdGlvbi5pbnRlckByYWRpb2ZyYW5jZS5jb20=

Le « 7/9 » de Patrick Cohen en direct de Perpignan à suivre aussi sur franceinter.fr et twitter @franceinter