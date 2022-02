Les proches de cette petite fille de 8 ans et demi, tuée une nuit d’août 2017, sont venus témoigner devant la Cour d’assises de l’Isère pour la deuxième semaine du procès de Nordahl Lelandais. À la barre, les parents ont raconté leur douleur et la grande sœur de Maëlys a fait face au box pour bousculer l’accusé.

L'accusé Nordahl Lelandais et l'avocat Yves Crespindans la salle d'assises de Grenoble, lors du procès de Nordahl Lelandais, le 7 février 2022 © AFP / Benoit Peyrucq

Le grand portrait peint de Maëlys a été déposé dans la salle d’audience, le visage tourné vers les jurés. Sa mère est la première à s’avancer à la barre. Dans sa robe rouge, Jennifer lit un texte et s’adresse à sa fille : "Comment faire pour vivre sans toi ?". Quatre ans après le meurtre, elle se souvient de cette nuit terrible : "Un mariage, une fête de joie et d’amour où tout a basculé".

"Si j’avais su que c’était la dernière fois que je te serrais dans mes bras, au moment du dessert, le dernier bisou sur ta joue, je ne t’aurais jamais lâché", regrette-elle. Maëlys, cette enfant "innocente, souriante, adorant les animaux", dansait et jouait au milieu des invités. Quand elle a disparu, Jennifer s’est souvenue de cette homme qui lui avait montré ses chiens sur son téléphone à la table des mariés. "Je l’ai croisé sur le parking et je lui ai demandé s’il avait vu ma fille. Il a répondu non d’un air blasé", raconte-t-elle.

Une absence insupportable

"Il l’a jeté comme un déchet dans la nature", s’emporte Jennifer en évoquant l’accusé sans le nommer. À cause de lui, elle ne connaitra jamais le "premier amoureux" ou le "métier" de Maëlys. Elle aurait "très certainement été une grande dame", lâche la maman. Aujourd’hui, il lui reste en guise de cicatrice, cette "absence insupportable". "Il a tout brisé. Notre famille. Tout foutu en l’air en un quart de seconde. Du jour au lendemain alors qu’on était heureux".

Les liens des parents n’ont pas résisté au drame. "Quand le regard de l’autre rappelle celle qui a disparu, c’est le couple qui explose", commente Me Laurent Boguet, en se tenant près de son client à la barre. Joachim, le père de Maëlys, fait face à la Cour dans sa chemise bleu clair. "Je suis un papa comme perdu en mer et porté par les vagues, qui tente de sortir la tête de l’eau", résume-t-il.

De Nordahl Lelandais, Joachim n’attend "rien du tout". "Il a perpétuité dans sa tête parce qu’il s’est muré dans le silence et dans ses mensonges. Parfois, j’ai de la pitié", explique-t-il. Depuis cette nuit d’août 2017, ce papa a perdu 25 kilos. C’est presque le poids que faisait sa fille.

Est-ce que vous avez violé ma sœur ? "

Maëlys avait aussi une grande sœur. A tout juste 17 ans, Colleen va interpeller l’accusé. Dans sa robe noire, elle commence par dérouler les souvenirs de "sa guerrière", son "exemple". Des vacances, des matins de Noël, des jeux et des disputes. "Dégage-toi", voilà les derniers mots que lui a dit Maëlys. Il y a un rire dans la salle. "Je me sens seule, vraiment seule", continue Colleen, avant d’hausser le ton.

D’une voix assurée, elle s’adresse à Nordahl Lelandais : "Regardez-moi dans les yeux !". Elle l’assaille de questions : "Votre mensonge sur la balade en voiture avec Maëlys à trois heures du matin, qui peut vous croire ? (…) Comment osez-vous dire qu’elle chouinait ? (…) Où est votre courage ?". Elle se tourne vers le box et se plante face à l’accusé.

"Est-ce que vous avez violé ma sœur ?", demande la jeune femme. "Non je n’ai pas violé votre sœur", répond Nordahl Lelandais. "Pourquoi avoir attendu six mois pour nous dire où elle était ?", insiste Colleen. "Ça a été très compliqué d’expliquer ce que j’avais fait", se contente de dire l’accusé. Il reste silencieux, la tête baissée, alors qu’une vidéo de Maëlys est projetée dans la salle d’audience. Une petite fille brune qui sautille et danse.