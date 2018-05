Devant le lobby pro armes aux Etats-Unis, Donald Trump défend le droit de porter armes, geste à l'appui.

Donald Trump devant les membres de la National Rifle Association of America © AFP / Capture NRA TV

Donald Trump s'est exprimé devant la NRA (le puissant lobby pro-armes américain) pour la 4e année consécutive. Vendredi à Dallas lors de la convention annuelle le président américain est venu dire aux adhérents de la National Rifle Association que, avec lui au pouvoir, le second amendement et le droit de porter une arme seraient toujours défendus.

Cette prise de position intervient six semaines après de gigantesques manifestations à Washington et dans tout le pays pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu dans le pays.

Deux mois et demi après la tuerie au lycée de Parkland qui a fait 17 morts., Donald Trump a même fait, une fois de plus, référence à l'attentat terroriste du Bataclan à Paris.

Pour convaincre Donald Trump a mis en scène le geste de tirer sur des individus.

"Personne n'a d'arme à Paris et on se souvient tous des 130 personnes (tuées) et du nombre énorme de personnes horriblement, horriblement blessées", a-t-il affirmé. "Elles ont été tuées brutalement par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. _Boum, viens là; boum, viens là; boum, viens là"_, a raconté le président, en faisant avec la main le geste d'un djihadiste tirant au pistolet sur les victimes. Mais si un employé, ou juste un client avait eu une arme, ou si l'un de vous dans l'assistance avait été là avec une arme pointée dans la direction opposée, les terroristes aurait fui ou se seraient faits tirer dessus, et ça aurait été une toute autre histoire"

Il avait déjà utilisé cet argument lors de la campagne des primaires et de la présidentielle