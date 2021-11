Alors que l'Europe est confronté à une cinquième vague de l'épidémie portée par le variant Delta, l'OMS alerte sur une nouvelle souche du Covid-19 jugée "préoccupante". Détectée dans de nombreux pays, elle suscite l'inquiétude, bien que l'on en sache encore très peu sur son comportement.

Le variant Omicron présente un plus grand nombre de mutations que les précédents. © AFP / Adrien Fillon / Hans Lucas

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a désigné le variant B.1.1.529, nommé Omicron, comme "préoccupant", vendredi dernier. Cette souche du Covid-19 comporte en effet "plusieurs mutations qui peuvent avoir un impact sur son comportement", comme la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de la maladie qu'il provoque ou sa résistance aux anticorps, mais de nombreuses incertitudes demeurent.

Comment ce variant est-il apparu ?

Ce nouveau variant constitue "un risque très élevé" au niveau mondial pour l'OMS. Ce qui provoque tant d'inquiétudes réside dans ses caractéristiques génétiques : il présente une série de mutations extrêmement nombreuses, plus d'une trentaine, qui se concentrent dans la protéine "spike", la clé d'entrée du virus dans l'organisme.

Cette grande quantité de mutations pourrait être due, selon le professeur virologue Bruno Lina, à son origine : "Il est possible que son apparition soit liée à une infection chez un ou des individus immunodéprimés qui auraient eu un portage prolongé du virus, comme une infection chronique, qui pourrait favoriser l'accumulation de mutations au cours ce cette circulation silencieuse du virus", a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse organisée lundi par le conseil scientifique qui conseille le gouvernement sur la gestion de l'épidémie.

Où ce variant a-t-il été détecté ?

Découvert en Afrique du Sud, le variant Omicron a depuis été détecté aux quatre coins du monde, au Botswana, au Canada, en Israël, en Australie ou encore à Hong Kong. Des cas ont également été signalés dans plusieurs pays européens (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Italie, Portugal Royaume-Uni, Autriche et République tchèque).

En France, le ministère de la Santé indique que 8 cas possibles du variant Omicron ont été détectés sur le territoire, c'est-à-dire des personnes s’étant rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et ayant un résultat de test positif avec un criblage négatif pour les mutations retrouvées dans les autres variants préoccupants (alpha, bêta, gamma, delta). Pour confirmer qu'ils sont infectés par le variant Omicron, il faut attendre les résultats du séquençage dans quelques jours, afin d'établir la carte d’identité génétique du virus.

La maladie qu'il provoque est-elle plus grave ?

Difficile de déterminer clairement si l'infection par Omicron provoque une maladie plus ou moins grave, mais à ce jour, aucun décès associé à cette souche n’a été rapporté. "Les données préliminaires suggèrent qu'il y a une augmentation des taux d'hospitalisation en Afrique du Sud, mais cela peut être dû à l'augmentation du nombre global de personnes infectées, plutôt qu'à une infection spécifique par Omicron", précise l'OMS.

"C'est beaucoup trop tôt pour le dire, car on a très peu d'éléments et on a besoin de plus de temps", confirme l'infectiologue Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique. Il faudra donc patienter, le temps de mettre le virus en culture et d'analyser son comportement.

Ce variant est-il plus contagieux ?

Réunis en urgence lundi, les ministres de la Santé des pays du G7 ont affirmé que le variant Omicron était "hautement transmissible", exigeant une "action urgente". Mais, selon l'OMS, il n'est pas encore établi si Omicron est plus transmissible par rapport à d'autres variants comme Delta. Si le nombre de personnes testées positives a augmenté dans les régions d'Afrique du Sud touchées par ce variant, "des études épidémiologiques sont en cours pour comprendre si c'est à cause d'Omicron ou d'autres facteurs", souligne l'organisation.

De son côté, l'expert des maladies infectieuses, Salim Abdool Karim, qui fut le principal conseiller du gouvernement sud-africain au début de la pandémie, s'attend à ce qu'avec le variant, le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination dépasse les 10.000 avant la fin de la semaine, contre 2.858 dimanche.

Les vaccins sont-ils efficaces contre ce variant ?

Salim Abdool Karim reste confiant sur l'efficacité des vaccins : "Sur la base de ce que nous savons et de la façon dont les autres variants préoccupants ont réagi à l'immunité vaccinale, nous pouvons nous attendre à ce que l'efficacité en matière d'hospitalisation et de formes graves reste élevée et que la protection des vaccins reste forte".

Néanmoins, s'agissant de la contamination, certaines infections au variant Omicron ont déjà été détectées chez des personnes vaccinées. L'infectiologue Yazdan Yazdanpanah est donc plus prudent et parle d'une efficacité du vaccin "probablement diminuée, mais qui persiste, d'où l'intérêt de ne pas changer de stratégie et de continuer à faire des rappels de vaccination en attendant d'en savoir plus".

Du côté des fabricants de vaccins, AstraZeneca comme Pfizer/BioNTech, Moderna et Novavax se sont déclarés confiants dans leur capacité à combattre la souche Omicron. Moderna a d’ailleurs annoncé dès vendredi son intention de développer une dose de rappel spécifique pour le nouveau variant, suivi lundi par Pfizer qui a déjà commencé à travailler sur une nouvelle version de son vaccin.