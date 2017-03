Killian, 17 ans et élève en première au lycée Tocqueville de Grasse, y a tiré sur plusieurs personnes ce jeudi. Ses motivations seraient purement personnelles, selon le parquet.

Fusillade à Grasse © AFP / VALERY HACHE

La ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue sur place en fin d'après-midi jeudi :

Il s'agit de l'acte fou d'un jeune fragile et fasciné par les armes à feu. Nous sommes passés à côté du pire.

Selon la procureure de la République, ses motivations seraient liées à "ses mauvaises relations" avec d'autres élèves, et aucun lien n'a été établi avec une entreprise terroriste. Il a agi seul et ouvert le feu jeudi dans son établissement de Grasse avant d'être interpellé quelques instants après. Killian B. est entré dans son lycée, armé d'un fusil de chasse. Selon la ministre, il a agressé trois élèves et le proviseur. Elle assure que ce dernier "s'est précipité vers lui pour le raisonner, ce faisant il a été héroïque et c'est comme ça qu'il a été blessé au bras par balles".

"Des problèmes psychologiques"

Le bilan fait état de quatre blessés par plombs (urgences relatives), tous hospitalisés, et de dix autres victimes évacuées (choquées ou blessées par bousculade). Une cellule médico-psychologique a été mise en place pour les élèves de l'établissement.

Le suspect, âgé de 17 ans, a été retrouvé en possession d'un fusil, de deux armes de poing et de deux grenades, et n'a opposé "aucune résistance" au moment de son arrestation. Il est a priori inconnu des services de police et paraît avoir agi seul. Il a été placé en garde à vue pour "tentatives d'assassinats".

Christian Estrosi, président Les Républicains de la région PACA © Radio France / Nicolas Mathias

Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, a confirmé :