UNE SEMAINE DANS LEURS VIES. Au centre hospitalier de Pau, l’équipe de l’unité médico-légale partage ses journées entre les morts et les vivants. À la tête du service, le docteur Jean Hiquet examine les corps à la recherche des preuves. Une médecine au service de la justice.

Le Dr Hiquet dirige l'unité médico-judiciaire de Pau © Radio France / Mathilde Vinceneux

L'unité médico-légale se trouve à quelques mètres des urgences du centre hospitalier. Au bout d'un couloir, des chaises en guise de salle d'attente, une pièce pour accueillir les enfants et d'autres pour les consultations avec les infirmières, la psychologue et le légiste. À 39 ans, le docteur Jean Hiquet dirige le service. Il ne quitte jamais sa blouse blanche et son dictaphone.

Episode 1 : Une vocation née des romans policiers

C'est grâce à ses lectures que Jean Hiquet a découvert ce métier. Au lycée, il dévorait les aventures du Dr Kay Scarpetta, une légiste américaine. "J’ai été complétement emporté par les ouvrages de Patricia Cornwell", se souvient-il entre deux gorgées de café. "Je me suis tout de suite dit que ça devait être intéressant, cette recherche de la vérité". Aujourd'hui, il pratique la médecine légale depuis onze ans, toujours "animé par la même passion".

On est sur trois quarts d’activité avec des gens vivants et un quart avec des cadavres"

"Notre quotidien ne se passe pas dans la morgue", prévient-il, soucieux de balayer les préjugés véhiculés par les séries télé. "Notre quotidien, il est dans des bureaux à recevoir des victimes vivantes, des victimes abimées, blessées, traumatisées". Ce matin-là, il a pourtant rendez-vous en salle d’autopsie, au sous-sol de l’hôpital. Trois enquêteurs de la police judiciaire l’attendent.

Episode 2 : Les morts suspectes

Sur un brancard, une grande housse blanche recouvre le corps d’un jeune homme. Le Dr Hiquet enfile une combinaison, des gants, des lunettes. "On s’habille toujours de façon à éviter les projections de liquides biologiques et de sang, parce qu’il y a encore des risques d’infections". Il va pratiquer un examen externe du corps, une étape qui précède l’autopsie. "Si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous n’hésitez pas à le dire", lance-t-il avant d’ouvrir la fermeture éclair de la housse.

Le cadavre est installé sur la table, des plaques rouges se sont formées sur les bras, le dos et les jambes, "des lividités", détaille le légiste. Il n’y a pas d’odeur, le corps a été conservé dans le froid. Une policière explique les circonstances de la mort : le jeune homme s’est effondré dans la rue, sous les yeux d’un passant, avant d’être conduit à l’hôpital.

Un bon médecin légiste, c'est un médecin qui doute"

"Là on va passer en revue toute la surface de la peau. À l’issue de cet examen, s’il y a des choses qui demeurent inexpliquées ou qui demeurent suspectes, on va pousser le corps jusqu’à l’autopsie qui se fait à l’institut médico-légal de Toulouse", explique le Dr Hiquet. Une enquêtrice prend des photos. "Membre inférieur droit, membre inférieur gauche, abdomen" : le médecin dicte chaque geste dans son dictaphone.

Il s’arrête sur un bleu au niveau du ventre. "Une ecchymose verdâtre", précise-t-il, "la coloration va nous donner une indication sur le caractère récent ou plus ancien d’une blessure. Il n’y a aucune méthode scientifique qui permette de déterminer avec précision un jour et une heure mais là on peut dire que ça remonte à quelques jours". Le légiste se penche sur une lésion "arrondie, très régulière, 8mm de diamètre", "on dirait presque une brulure de cigarette", avance-t-il.

Sur les bras, le médecin recherche des traces de défense ou de lutte : des "impacts" ou des bleus "en grappe, qui reproduisent la pulpe des doigts". "Ici, ce n’est pas le cas", tranche-t-il. L’examen se poursuit au niveau du cou, une zone "importante, où il peut y avoir des lésions en cas de strangulation". Finalement, il conclut à l’absence de blessures suspectes. La piste criminelle n’est pas privilégiée mais il faut rester prudent : "je préconise quand même une autopsie pour ce sujet. À ce stade, je ne peux pas exclure formellement qu’on ne l’ait pas empoisonné une demi-heure avant".

Les examens de corps précèdent l'autopsie © Radio France / Mathilde Vinceneux

L’examen se termine et le médecin enchaine avec un autre rendez-vous, dans un centre de pompes funèbres cette fois, à quelques kilomètres. Il prend la route avec une mallette contenant tout son matériel. Le corps d’un autre homme l’attend. Après avoir pratiqué des centaines d’examens de cadavres et d’autopsies, il partage ses souvenirs : "Maintenant, ce qui me fait le plus vibrer en quelque sorte, c’est quand tous les premiers intervenants dans une enquête pensent que le décès est d’origine criminelle mais que notre expérience nous conduit à penser le contraire".

Il garde en tête une affaire en particulier. Un homme retrouvé mort dans sa salle de bain, "avec du sang partout dans la maison et du sang dans le jardin qui conduit jusqu’à un cabanon. Tout le monde pensait que cette personne avait pris un coup de couteau". À l’examen du corps, lorsque le médecin se penche sur la blessure, le scénario ne tient plus. "Les berges de la plaie ne présentait pas de caractéristiques évidentes d’un objet piquant et tranchant. J’ai donc incité les enquêteurs à ré investiguer les lieux. Il s’avère que le sujet était tombé dans son cabanon et s’était empalé sur une vitre. Il faut être sûr de soi quand on avance l’hypothèse, mais ça s’était bien expliqué".

Episode 3 : Examiner les vivants

Retour à l’unité médico-légale. La machine à café tourne à plein régime. Le Dr Hiquet passe en revue le programme des heures à venir. Cette fois, pas de cadavre mais des consultations. "Nous avons une victime de violences conjugales, une mineure de 9 ans victime d’agression sexuelle par son grand-père, un autre dossier de violences conjugales. Puis là, il y a une urgence. Une victime qui aurait subi un viol cette nuit".

La jeune femme sera reçue en premier. Elle attend dans le couloir de l’unité, entre deux policiers. Le médecin prépare l’examen avec l’aide d’une infirmière. Il faut aller vite. Ne rien oublier. Eviter de poser des questions inutiles alors que la victime "n’a qu’une envie : rentrer chez elle et se laver". Là encore, il s’agit de "rechercher sur la peau, les traces de violences". Inspecter les bras, le torse, la poitrine, le cou, la face interne des cuisses. Ensuite, lors d’un examen gynécologique, vérifier s’il y a des lésions génitales et enfin, réaliser des prélèvements.

Le matériel est minutieusement passé en revu : "deux écouvillons buccaux pour l’ADN de référence de la victime, deux écouvillons vulvaires, deux écouvillons vaginaux". Le but ? "Trouver l’ADN d’un ou des mis en cause", explique le légiste. Il y a aura aussi des prélèvements de sang et d’urine. "C’est la toxicologie. Aujourd’hui, on entend beaucoup parler du GHB dans les contextes de violences sexuelles. On va rechercher ce type de substance".

Au cours des examens de victimes ou de mis en cause, le légiste procède à une série de prélèvements. © Radio France / Mathilde Vinceneux

Tout est prêt, la jeune femme entre tremblante dans la salle de consultation. Au fil des questions, elle passe rapidement de la colère aux larmes et fini par accepter l’examen. Derrière un rideau, à l’abri des regards, elle dépose sa culotte dans une enveloppe. "Elle pourra être confiée aux enquêteurs pour des analyses", lui explique le Dr Hiquet d’une voix calme. Pendant de longues minutes, le médecin va détailler chaque geste à la jeune femme alors que l’infirmière se tient à ses côtés pour la rassurer. Le légiste explique : il vient de prélever un poil qui ne ressemble pas aux siens.

À la fin de la consultation, la jeune femme remercie les deux soignants et disparait au côté des policiers. La porte se ferme. Le Dr Hiquet annonce : "le test de détection du sperme est positif. Un élément de plus qui vient s’ajouter aux autres dans le cadre de la collecte des preuves". Des preuves qui peuvent être déterminantes pour la suite de l’enquête.

Episode 4 : Conserver les preuves

Juste à côté de la salle de consultation se trouve une pièce sans fenêtre, sécurisée par un digicode. C’est ici que sont stockés les prélèvements, à une température de 3,8 degrés. "Il y a des écouvillons et des tubes de sang", décrit le légiste. Certains sont dans cette salle depuis plusieurs années. "Ce sont des enquêtes en cours, des personnes qui ont déposé plainte et qui ont été examinées à la demande de la justice. Nous remettons ces prélèvements aux enquêteurs quand ils nous le demandent". La procédure peut prendre du temps.

En face, il y a une seconde pièce sécurisée. À la différence de la première, ni les magistrats, ni les policiers ne savent ce qui se trouve ici. Ce sont d’autres prélèvements disposés dans un congélateur à – 20 degrés. Ils ne font l’objet d’aucune enquête et concernent des affaires de viols ou d’agressions sexuelles pour lesquelles les victimes n’ont pas encore eu la force de pousser les portes d’un commissariat ou d’une gendarmerie. "Elles ont peur d’être stigmatisées ou de ne pas être crues. Elles peuvent connaitre leurs agresseurs quand c’est survenu dans le milieu professionnel ou universitaire. Elles craignent des représailles. On va donc les accueillir en dehors de toutes procédures judiciaires", détaille le Dr Hiquet.

Il y a trois jours, un prélèvement est sorti de ce congélateur après y avoir passé plusieurs semaines. Une jeune femme a porté plainte et a expliqué aux enquêteurs qu’elle avait déjà été examinée à l’unité médico-légale. "Elle s’est présentée un mois après les faits à la gendarmerie mais c’est comme si elle avait été examinée le jour même", se félicite le légiste. Une vingtaine d’autres dossiers comme celui-ci attendent. Ils seront conservés pendant 3 ans.

Les unités médico-légales sont de vraies loupes sur la société"

"Bonjour Mesdames !", lance le Dr Hiquet en poussant la porte du secrétariat de l’unité médico-légale. Bienvenue dans le réacteur du service, où l’équipe reçoit les réquisitions de la justice et où chaque acte est répertorié. Sur le tableau d’activité s’affiche tous les dossiers traités sur l’année, classés par catégorie. "Nous pouvons voir que nous avons notamment traité 540 dossiers de violences conjugales et 300 dossiers de viols ou d’agressions sexuelles en 2021", relève le médecin. Y’a-t-il une hausse de ces violences ? Plutôt une intensification, corrige le Dr Hiquet : "Les phases de confinement ont possiblement exacerbé le niveau de violence. On a vu des dossiers plus graves, avec des traumatismes crâniens et des fractures de vertèbres".

En faisant les comptes, le Dr Hiquet note une "explosion de l’activité". "Lorsque je suis arrivé ici, il y a trois ans, nous faisions environ 700 actes par an. Aujourd’hui, nous arrivons à 3 200 actes par an. Pourtant les effectifs sont toujours les mêmes", déplore-t-il. À toutes les étapes d’une enquête, de la garde à vue jusqu’au procès, le médecin légiste est de plus en plus sollicité par le parquet.

Episode 5 : Un rouage déterminant pour la justice

"Si nous n'avions pas la médecine légale, je ne sais pas comment nous ferions pour rendre une justice de qualité", s’interroge la procureure de Pau, Cécile Gensac. Dans son bureau, à l’étage du tribunal, elle salue le rôle déterminant de l’unité médico-légale alors que les plaintes pour des "violences, des agressions sexuelles, des viols" se multiplient. "C’est un contentieux qui déborde dans nos tribunaux", explique-t-elle.

Si la magistrate salue le dynamise du service en terme de constatations sur les vivants, elle regrette que ses prérogatives soit limitées quand il s’agit d’examiner les morts. Les autopsies, "actes ultimes pour aller chercher des preuves", ne peuvent pas être réalisées à Pau. Depuis 2010 et la réforme du schéma d’organisation de la médecine légale, elles sont centralisées dans les grandes villes. Les corps pris en charge à Pau doivent donc être envoyés à Toulouse pour cet examen.

"Si l’Institut médico-légal Toulouse est débordé, le corps peut partir pour plusieurs jours et la famille attend", explique Cécile Gensac. Quand les délais sont trop importants, un tri s’impose. "Je suis obligée d’envoyer les cas qui me posent le plus de problèmes et de me contenter d'un examen externe de corps pour les autres. C’est un vrai risque judiciaire. Si on ne veut pas passer à côté de causes criminelles, on ne devrait pas avoir à se censurer sur ce genre de choses".