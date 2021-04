Le décret mettant en œuvre de la réforme de l’assurance-chômage a été publié ce jeudi au Journal officiel pour une entrée en vigueur au 1er juillet. La date était attendue par les syndicats pour agir. Ils pourraient déposer un recours devant le Conseil d’État.

Les syndicats réfléchissent à la manière de déposer un recours devant le Conseil d'Etat contre la réforme de l'assurance-chômage © Maxppp / Vincent Isore

Un mois après la présentation par le gouvernement des derniers arbitrages sur la réforme de l’assurance-chômage, le décret la mettant en œuvre a été publié ce jeudi au Journal officiel. Parmi les principales dispositions : la dégressivité sur les allocations des hauts revenus et le durcissement de l’ouverture des droits. Le nombre de mois travaillés nécessaires pour avoir droit aux allocations restera donc à quatre mois et non pas six, au moins jusqu'en octobre. Le texte prévoir également un système de bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Il entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

La publication du décret était attendue par les syndicats qui réfléchissent à déposer un recours devant le Conseil d'État. "Non seulement ce décret est une aberration politique mais aussi juridique", s’agace Denis Gravouil, chargé des questions d’emploi à la CGT. Le syndicat a d’ailleurs trouvé ses angles d’attaque suite à la lecture du texte : "Il a été rédigé n’importe comment. Nous avons vraiment des situations très proches qui donneront des allocations chômages très différentes."

La question des périodes de maternité

Les syndicats s’inquiètent notamment pour ces jours de congés spécifiques. Ils sont neutralisés dans le calcul des indemnités et les périodes non travaillées prennent davantage de poids. La conséquence est immédiatement visible puisque l’allocation baisse. "L’Unedic a signalé au ministère du Travail ce risque de discrimination sur le congé maternité. Mais il n'a pas été pris en compte", indique Denis Gravouil.

"C’est de l’ordre de la punition collective", François Hommeril

Les nouvelles mesures de la réforme de l’assurance chômage sont critiquées à l’unisson de la part des syndicats. Par la voix de son président François Hommeril, la CFE-CGC dénonce l’esprit de cette loi : "de considérer qu’un chômeur n’est pas suffisamment motivé pour rechercher un emploi et retrouver du travail selon qu’il soit plus ou moins bien indemnisé, c’est absolument scandaleux parce que c’est faux. C’est de l’ordre de la punition collective." De son côté la CFDT étudie encore le texte, Force Ouvrière est pour sa part décidée à attaquer le décret. Les syndicats formaliseront ensemble ou individuellement leur décision la semaine prochaine.