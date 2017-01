Mercredi 25 janvier dès 18h, édition spéciale en direct sur France Inter et en vidéo sur franceinter.fr, Facebook Live et Periscope.

France Inter, France 2 et TF1 retransmettent le grand débat de la gauche qui opposera Benoît Hamon et Manuel Valls à trois jours du scrutin. Les deux candidats répondront en direct aux questions de David Pujadas, Gilles Bouleau et d’Alexandra Bensaid.

►18h-19h Un jour dans le monde / Nicolas Demorand

Analyse de la politique étrangère de chacun des deux candidats.

►19h20-21h Le téléphone sonne / Nicolas Demorand

Deux heures dédiées aux questions des auditeurs autour du programme économique, sociétal et culturel des candidats.

►21h-22h45 Grand Débat

►22h45-minuit Décyptage du débat / Nicolas Demorand

Commentaires, décryptage et analyse avec la rédaction de France Inter.

