Une journée spéciale pour faire entendre les très nombreuses associations œuvrant en France.

Jeudi 23 mars, France Inter initie une journée spéciale des Solidarités sur son antenne, avec deux émissions en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio. L’occasion de donner la parole à de nombreuses associations œuvrant en France - animées par 13 millions de personnes - et d’interpeller politiques et société civile sur la nécessité de la solidarité.

Plusieurs rendez-vous :

7h - Le 7/9 de Patrick Cohen avec Nicolas Hulot

de avec 10h - Grand Bien vous fasse d' Ali Rebeihi

d' 12h30 - Carnets de campagne de Philippe Bertrand

17h - Si tu écoutes j’annule tout avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek . La joyeuse équipe vous promet une édition très politique.

avec et . La joyeuse équipe vous promet une édition très politique. 18h - Spécial 18/20 avec Nicolas Demorand avec Nicolas Hulot, des représentants d'associations et des observateurs extérieurs

Après une journée de débats, de réflexions et d'échanges sur le thème des solidarités, place à l'humour ! Ils sévissent sur les ondes de France Inter, venez les découvrir dans leur milieu naturel, en chair et en blagues ! Frédéric Fromet mettra son costume de barde pour tailler l’actualité. Guillaume Meurice justifiera la communication adroite du gouvernement et des candidats à la succession. Et Alex Vizorek vous parlera d’art, car il est persuadé de maîtriser le sujet. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer, sinon on annule tout !

Dans le cadre de la journée des Solidarités, une partie de la recette de billetterie de la soirée sera reversée à la Fondation de France.

