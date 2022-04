Aux assises des Hauts-de-Seine à Nanterre, un étudiant en informatique algérien de 28 ans est jugé pour une tentative d'assassinat sur un ancien camarade de fac en janvier 2019 à Colombes. Il risque la perpétuité. Trois expertises psychiatriques ont pourtant conclu à son irresponsabilité pénale.

Palais de justice de Nanterre © Radio France /

Le 26 janvier 2019 à Colombes (Hauts-de-Seine), Yassine fait un rapide aller-retour dans son appartement pour récupérer son passe navigo alors qu’il s’apprête à prendre le tram avec des amis. Sous le porche de son immeuble, il passe devant un homme encapuché. Ce dernier lui tire dessus à bout pourtant. Yassine est blessé par des balles de plombs, au front, au menton et au poignet.

Avant de prendre la fuite et d’être secouru par ses amis, Yassine reconnaît son agresseur. Il s’appelle Yehya B. et ils faisaient leurs études dans la même école en Algérie quelques années auparavant. Yehya B. l’avait à l’époque accusé de lui avoir volé sa copine, une jeune femme avec qui Yassine entretient toujours une relation. Ils ne s’étaient jamais revus depuis.

Tuer son rival amoureux : c’était son plan depuis 3 ans

Le suspect est interpellé un mois plus tard, chez lui à Toulouse, où il suit des études d’informatique à l’Université. Le groupement anti-terroriste de la police judiciaire de Toulouse était déjà à ses trousses pour des mails envoyés à plusieurs préfectures où il était question de critiques du régime algérien et de reproches à l’Etat Français, avec la menace "d’avoir des Bataclans chaque semaine".

Devant les enquêteurs, Yehya B. reconnaît être l’auteur de ces mails et en avoir envoyé d’autres où il accusait justement Yassine, sa futur victime, d’être un terroriste. Si dans un premier temps il indique ne pas se souvenir d’avoir parcouru 700 km jusqu’à Colombes en janvier, il finit par reconnaître les faits. Un mois avant son expédition, il explique avoir acheté deux armes sur internet, deux revolvers retrouvés dans sa boîte aux lettres. Elles devaient lui permettre de mener à bien un plan mûri depuis trois ans : tuer Yassine et se suicider ensuite.

Trois expertises psychiatriques et un même diagnostic

Au cours de ses interrogatoires, Yehya B. affirme être suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques et prendre un traitement, interrompu au moment des faits. Un premier expert l’examine dans le cadre de la procédure ouverte pour "menaces de mort" et "apologie publique d’un acte de terrorisme", à la suite de l’envoie des mails. L’accusé raconte alors sa "descente aux enfers" depuis 2016, après cet échec sentimental. Il se dit persuadé que Yassine avait mis en place un "plan machiavélique" pour lui voler son grand amour. Cette fille avec qui il avait simplement déjeuné une fois.

Mandaté dans le cadre de l’instruction pour "tentative d’assassinat", un deuxième expert psychiatre note des "ruminations obsédantes" chez l’accusé. Yehya B. se dit victime d'un complot. Depuis plusieurs années, il voit Yassine dans ses cauchemars et entend sa voix. "Des hallucinations auditives" et des "idées délirantes de persécution", souligne le médecin dans son rapport. Une contre-expertise réalisée par deux autres psychiatres vient confirmer le diagnostic : Yehya B. souffre de schizophrénie paranoïaque.

L’ensemble des experts assurent que sa pathologie "majeure" a aboli son discernement au moment des faits. Ils préconisent une hospitalisation sous contrainte. En décembre 2020, la chambre de l’instruction de Toulouse le déclare pénalement irresponsable et ordonne son admission en soins psychiatriques, mettant fin aux poursuites pour menaces de mort.

Quelques mois plus tard, le procureur général et le juge d’instruction en charge de l’enquête sur la tentative d’assassinat saisissent la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles. Ils affirment que s’il existe des charges suffisantes pour le déclarer coupable, sa place n’est pas en détention mais bien à l’hôpital. Les magistrats instructeurs sollicités ne seront pas de cet avis.

Une décision judiciaire à contrecourant

Contre toute attente, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles ordonne le renvoi de Yehya B. devant les assises. Les juges doutent : sa folie a-t-elle vraiment aboli son discernement ? Dans l’arrêt rendu le 14 mai 2021, ils reprochent à l’accusé d’avoir varié dans ses déclarations au fil de l’enquête, ce qui démontre selon-eux, "qu’il avait conscience de l’interdit", "qu’il était capable d’élaborer une stratégie de défense en vue de servir ses intérêts".

Ils qualifient son projet criminel "d’élaboré, de muri, démontrant une préparation de son passage à l’acte dans un temps peu compatible avec une abolition du discernement au moment des faits". Ils relèvent que "ses agissements avant et après les faits, témoigne d’une lucidité et d’un contrôle de soi".

Les magistrats instructeurs notent également que l’accusé avait des amis, un logement, un travail en alternance dans une entreprise et qu’il faisait des études supérieures. Preuves selon eux qu’il était "parfaitement inséré" et "ancré dans le réel", malgré l’existence de troubles et d’un traitement médical. Les conclusions des experts ? Des "présupposés inadéquats", estime la chambre de l’instruction.

En dépit d’un diagnostic unanime, les magistrats confient la décision à une cour d’assises. C’est un jury populaire qui aura donc la lourde tâche de trancher, non pas sur la culpabilité de l’accusé, elle semble avérée, mais sur sa folie et sur son degré de responsabilité. Le procès doit durer quatre jours. Yehya B. encourt la réclusion criminelle à perpétuité.