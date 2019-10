Les images des dernières 24h sous la pluie, les tornades et les orages qui se sont abattus dans le sud de la France, sont impressionnantes. L'épisode méditerranéen pluvio-orageux qui a balayé la zone depuis mardi, avec un pic en fin de nuit, a provoqué la fermeture de nombreux tronçons routiers.

Rue submergée à Gruissan dans l'Aude © AFP / Eric Cabanis

Outre une vigilance orange aux orages et pluie-inondation, valable mercredi pour neuf départements, il existe un risque de vagues-submersions sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. De fortes vagues sont attendues, accentuées notamment par un vent d'est, qui peut empêcher l'eau de s'écouler vers la mer.

300 litres d'eau par mètre carré à Béziers

Le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, a fait le point en signalant qu'il est tombé 300 litres d'eau par mètre carré lors des vingt dernières heures, dont 40% en quatre heures. "Les rivières n'ont pas encore réagi, on s'attend à ce qu'elles le fassent en deuxième partie de journée. Pour l'instant, il n'y a pas de rivière en crue dans le département, mais un phénomène de ruissellement énorme. La ville de Béziers a été très touchée", explique-t-il.

"On constate un phénomène de vagues-submersions sur la côte méditerranéenne : les vagues mesurées sont à 5m40, c'est beaucoup."

Le trafic des TER en Occitanie est perturbé, peut-on lire sur le compte Twitter de la SNCF Occitanie. L'arrêt en gare de Béziers est supprimé uniquement en direction de Narbonne. De légers retards sont à prévoir vers Albi. Le centre-ville de Béziers est plongé dans le noir en raison d'une coupure de courant alors que l'on surveille de près l'Orb.

Dans l'Hérault, routes inondées

Météo France indique que de fortes cellules orageuses remontent de Catalogne, sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, avec à nouveau des intensités horaires de l'ordre de 50 mm. Ces épisodes pluvieux et orageux se dirigent vers l'ouest de l'Hérault et le sud de l'Aveyron.

Mercredi matin, le trafic ferroviaire était interrompu entre Montpellier et Toulouse.

La Chaîne Météo recommandait aux habitants de l'Hérault de rester chez eux.

À Sérignan, certaines avenues sont inondées et impraticables.

Dans les Pyrénées-Orientales, tornade et routes coupées sur le littoral

Il est tombé 126 litres d'eau par mètre carré sur la ville de Narbonne, dans l'Aude, soit l'équivalent de deux mois de pluie en 24h. Deux autres communes de l'Aude ont été touchées par de fortes pluies : Leucate et Durban-Corbières où il est tombé plus de 110 litres d'eau par mètre carré, soit un peu moins de 2 mois de précipitation. Il est attendu entre 200 et 250 litres d'eau par mètre carré, soit quatre mois de précipitations, de façon localisée dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à 6h ce mercredi matin.

Le littoral a été le plus impacté, avec une douzaine de départementales fermées ou coupées et l'inondation à Saint-Cyprien des rues menant au front de mer, tandis que dix personnes ont dû être relogées suite à une mini tornade, selon la préfecture et le COGIC. Deux campings ont été évacués à titre préventif mardi soir, huit tronçons de départementales étaient coupés à la circulation dans la matinée, tandis que le port de Port-la-Nouvelle a été fermé.

Les quelque 350 pompiers mobilisés ont mené 82 interventions suite à des dégâts d'habitations à Port-Vendres, Argelès-sur-Mer et Tresserre ainsi que sur Perpignan Sud. À Cerbère, deux véhicules ont été emportés.

La vigilance orange aux orages, pluie-inondation et vagues-submersion concerne désormais dix départements du sud de la France. Les Alpes-Maritimes, les littoraux de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange vagues-submersion. La vigilance orange pluie-inondation concerne : Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var, Vaucluse. Andorre et les Pyrénées-Orientales ne sont plus en vigilance orange pluie-inondation et orage. Les Alpes-Maritimes passe en vigilance orange vagues-submersion.

Dans le Gard, le maire de la commune nouvelle de Val-d'Aigoual, président de la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes terres solidaires, a souhaité malgré tout une bonne journée à ses administrés ce matin.