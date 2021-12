Le procès de Grégory Chelli, alias Ulcan, s'ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris pour cinq affaires. Il va durer deux jours. Parmi les victimes, la maire de Lille, Martine Aubry et le journaliste Pierre Haski.

Le pirate-informatique réside en Israël où il a trouvé refuge juste avant les faits. © AFP / Thomas SAMSON

Il s'est fait connaître sous le pseudo Ulcan pour ses canulars extrêmes. Il en faisait la publicité sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Grégory Chelli, un pirate informatique franco-israélien, est accusé d'être à l'origine de plusieurs appels malveillants entre 2014 et 2016. Sa cible ? Des personnalités médiatiques, des élus ou des anonymes, qui auraient critiqués ses méthodes ou qui ne partageraient pas ses convictions sur le conflit israélo-palestinien.

Lorsque la maire socialiste Martine Aubry est visée, elle vient de prendre une décision à la suite des bombardements de la bande de Gaza. L'édile "met en veille" le jumelage entre Lille et une ville israélienne. C'est à partir de là qu'elle reçoit des appels. Ensuite, la police débarque en nombre devant son domicile. Le pirate informatique est soupçonné d'avoir piégé les forces de l'ordre pour qu'elles interviennent. Ce canular malveillant est né sur internet et il porte un nom : le swatting.

Des interventions en urgence de la police pour des faux crimes

Le journaliste Pierre Haski en a lui aussi été victime. A l'époque, il est directeur de publication du média Rue 89. "Le principe, c'est que l'on pirate son téléphone, on appelle les policiers et on indique que l'on a tué sa femme à coups de couteaux ou d'autres horreurs du même genre. Bien évidemment, les policiers débarquent en force, avec tous les moyens qui s'imposent pour un forcené", explique l'avocat du journaliste, Me Antoine Comte. Le pirate informatique est soupçonné d'avoir multiplié les attaques contre Rue 89, après la publication d'un article critique sur ses méthodes.

Un jour, les parents du journaliste à l'origine du texte, ont reçu un appel d'un homme se faisant passer pour un commissaire. Il leur fait croire que leur fils est mort dans des conditions "atroces", raconte Me Comte, puis il appelle la police, en se faisant passer pour un forcené et donne l'adresse du couple. Là encore, la police intervient avec un important dispositif. Quelques jours plus tard, le père du journaliste de Rue 89, a fait un infarctus. Il en est mort. Cette dernière affaire ne sera pas jugé maintenant. Le dossier est retourné sur la table du juge d'instruction, après que la Cour de Cassation a annulé le renvoi aux assises de Grégory Chelli pour des questions de procédures. Elle sera néanmoins en toile de fond de l'audience du jour.

Au tribunal correctionnel de Paris, le pirate informatique ne fera pas face aux juges. "Il ne se présentera pas", déclare son avocat. Maître Gilles-William Goldnadel martèle que son client n'a pas reçu sa citation à comparaître et assure que les dossiers qui l'accusent sont vides. "Il n'y rien ! C'est du grand n'importe quoi !", s'emporte-t-il. Une autre enquête vise Ulcan : celle du piratage de plusieurs sites de médias, dont celui de France Inter. Le pirate-informatique est de toute façon loin des bancs du tribunal. Il réside en Israël où il a trouvé refuge juste avant les faits.