Dès ce jeudi avec la venue de Donald Trump, circuler autour et à l'intérieur de Paris va sérieusement se compliquer.

Fête nationale du 14 juillet 2016, Paris. © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

Chaque 14 juillet à Paris, circuler en voiture ou en métro n'est pas chose aisée. Cette année avec la venue du président des États-Unis et la menace terroriste, ça se complique, dès le 13.

Arrivée de Donald Trump

Ce jeudi, l'arrivée de Donald Trump à l'aéroport d'Orly est prévue juste avant 9 heures. Le trajet exact du président américain n'est pas communiqué pour des raisons de sécurité. Mais au vu des précédents déplacements de Barack Obama en France, on peut supposer que le cortège de Donald Trump empruntera l'A6 et l'A106 en direction de Paris : ces axes seraient donc bloqués le temps de son passage.

Donald Trump est ensuite attendu à l'Hôtel national des Invalides à 15h30. Puis il se rendra à l'Elysée et dînera au restaurant de la Tour Eiffel. Mieux vaut donc, l'après-midi, éviter de circuler dans le 7e et le 8e arrondissement ou de tenter la traversée de la Seine par le Pont Alexandre-III. D'autant que la sécurité du président des États-Unis est partagée entre les forces américaines et françaises.

Restrictions du 14-Juillet

Pour la fête nationale, les festivités commenceront à 10h vendredi avec le traditionnel défilé militaire sur l'avenue des Champs-Élysées, de la place de l'Étoile à la place de la Concorde. Le président de la République partira à midi. Suit le grand concert du Champs-de-Mars à 21h et le feu d'artifice tiré à partir de 23h, avec pour thème "Paris et les Jeux olympiques".

Stationnement : dès ce mercredi soir 20h, la préfecture de police interdit le stationnement des véhicules dans plusieurs secteurs de Paris. Certaines rues et avenues sont concernées jusqu'au 15 juillet à 3h du matin. L'arrêté listant l'ensemble des secteurs concernés est consultable ici.

dès ce mercredi soir 20h, la préfecture de police interdit le stationnement des véhicules dans plusieurs secteurs de Paris. Certaines rues et avenues sont concernées jusqu'au 15 juillet à 3h du matin. L'arrêté listant l'ensemble des secteurs concernés est consultable Circulation : vendredi matin en raison du défilé militaire, les Champs-Élysées (qui seront par ailleurs exclusivement piétons jusqu'à 20h), et plusieurs zones adjacentes, seront complètement fermés pendant plusieurs heures, ce jusqu'à la place de la Bastille.

Les restrictions de circulation en raison du défilé militaire à Paris, le 14 juillet 2017. © Préfecture de Police de Paris

Vendredi soir pour le concert et le feu d'artifices, le Champ-de-Mars, les ponts de Bir-Hakeim et de l'Alma et la place du Trocadéro seront aussi interdits, puisqu'un dispositif inspiré des "fan zones" de l'Euro de football 2016 est mis en place pour sécuriser l’événement. Une véritable enceinte de barrières où 1 900 policiers et gendarmes, mais aussi 275 agents de sécurité seront mobilisés.

Restrictions de circulations autour du Champ-de-Mars pour la soirée du 14 juillet 2017, Paris. © Préfecture de Police

Transports (Métro - RER) : se déplacer sous-terre ne sera pas plus facile.

Ces sept stations de la RATP seront fermées à partir de 7 heures vendredi 14 juillet. Mais la Préfecture de Police peut décider de les fermer plus tôt, ou d'autres stations qui ne sont pas dans cette liste en fonction des circonstances.

Vendredi 14 juillet, sept stations de la RATP seront fermées à partir de 7 heures du matin. © RATP

Le soir, quatre stations seront également fermées, à des heures différentes. Pour d'autres, seules les sorties seront condamnées. Enfin comme précédemment, les pouvoirs publics peuvent décider de changer les stations concernées, d'en ajouter ou de les fermer plus tôt.

Vendredi 14 juillet, plusieurs stations ou sorties de métro seront fermées le soir à proximité de la Tour Eiffel. © RATP