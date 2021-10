Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Dix morts et toujours huit disparus lors de la catastrophe la plus destructrice depuis la deuxième guerre mondiale. Un an après, les chantiers avancent mais les sinistrés ont encore beaucoup de questions.

Le tronçon le plus compliqué à reconstruire dans la Roya : la route de Casterino © Radio France / Thibault Lefèvre

La Roya est une vallée tellement étroite par endroits qu'il est encore aujourd'hui très compliqué de circuler. La route fourmille avec en permanence 200 ouvriers sur les chantiers et des automobilistes qui prennent leur mal en patience à cause des nombreux feux de chantier qui parsèment le parcours.

Dans la Roya, un chantier à ciel ouvert

Le trafic a repris mais il faut par moments plus de deux heures pour parcourir les 20 kilomètres qui séparent Breil-sur-Roya en aval de Tende sur les hauteurs. La plupart des 200 brèches sur la route ont été bouchées et les remblais détruits par la tempête sont en cours de remplacement. La technique a été changée pour permettre d'élargir au maximum le cours de la rivière et donc de limiter la pression de l'eau en cas de nouvelle tempête. 20% des anciens remblais de forme pyramidale ont donc été emportés et de nouveaux murs préfabriqués et beaucoup plus étroits à la base ont été installés.

Le tronçon le plus compliqué à reconstruire dans la Roya : la route de Casterino © Radio France / Thibault Lefèvre

Il reste aujourd'hui une voie qui pose problème aux ingénieurs du département. La route goudronnée qui mène à Casterino, le dernier hameau encore coupé du monde, est encore loin d'être réparée. L'eau a tranché à 35 endroits le macadam qui serpente jusqu'aux portes du Mercantour. Il est donc très compliqué d'acheminer le matériel nécessaire aux travaux. L'hiver arrive et à près de 1.600 mètres d'altitude, les ouvriers ne pourront plus travailler entre décembre et mars. L'enjeu technique est aussi important avec un pont qui doit être construit pour passer au-dessus d'une brèche impossible à remblayer. Et puis les contraintes géographiques imposent aux entreprises de faire monter le pont par la vallée, puisque le chantier est inaccessible par l'amont et les travaux ne pourront pas commencer avant le printemps.

C'est la raison pour laquelle, les quelques habitants du hameau comme André, le propriétaire depuis 30 ans de l'hôtel Les Mélèzes, vont passer un deuxième hiver coupé du monde, car l'unique piste qui mène à Casterino est une piste qui ne peut être empruntée en hiver : "La route que vous avez prise, non goudronnée, avec plein de pierres, avec le risque de crever, c'est compliqué. Moi je reste là jusqu'à ce que je meurs, on commence à être habitué maintenant de ne voir plus personne. J'en ai marre, on ne nous livre pas de gaz, normalement, il y a un camion qui doit venir mais comme il n'y a plus de route, il ne veut pas. Donc oui, il faut aller chercher les bouteilles de gaz mais je n'ai pas le véhicule adapté. On s'en fout un peu de nous, c'est plus possible."

André Boulanger, propriétaire de l'hôtel les Mélèzes passera son deuxième hiver coupé du monde à Casterino © Radio France / Thibault Lefèvre

Le chantier de Casterino est le plus coûteux de la vallée. Il est estimé à 25 millions d'euros pour une route d'à peine une quinzaine de kilomètres.

Des centaines de drames humains dans la Vésubie

Les contraintes naturelles de la vallée de la Vésubie sont moins importantes que dans la Roya. Les rivières Vésubie, Madone ou Boréon sont beaucoup plus larges et la reconstruction des routes et des infrastructures est moins compliquée. La dernière route qui posait problème, pour monter sur le haut du Boréon a été terminée début juillet et il n'y a plus aucun hameau isolé.

Le drame en Vésubie et notamment à Saint-Martin-Vésubie est désormais humain : sur les 420 bâtiments et maisons qui ont été détruits ou endommagés sur les trois vallées, 166 sont concentrés dans ce village de près de 1 500 habitants. Aujourd'hui, seulement une petite dizaine d'habitants a accepté la proposition de l'État, à savoir un rachat pour destruction, à la hauteur de la valeur du bien et du terrain avant la catastrophe. Mais beaucoup d'autres veulent continuer à vivre dans leur maison malgré le danger.

La vallée de la Vésubie a complétement changé en un an. La rivière est rentrée dans son lit mais les stigmates de la tempête sont encore visibles puisque les berges sont désormais à 200 mètres de l'eau et des maisons sont à flanc de falaise. Des terres ont donc disparu et il y a désormais un problème foncier. Selon le maire de Saint-Martin-Vésubie, Yvan Mottet, 120 sinistrés aimeraient aujourd'hui racheter un bien dans le village mais il n'y en a plus.

Une zone d'une centaine de mètres autour de la rivière est désormais inconstructible car considérée comme dangereuse en cas de nouvelle tempête. La mairie possède une réserve foncière, des constructions de nouveaux logements vont commencer au printemps et les élus espèrent une révision rapide du plan local d'urbanisme métropolitain pour pouvoir proposer au plus vite des solutions aux sinistrés. En un an, le village a perdu 180 habitants.