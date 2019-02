Pendant plus de cinq heures, un immeuble d'habitation du quartier parisien a brûlé, faisant huit morts, un blessé grave et une trentaine de blessés plus légers, dont six pompiers. La piste criminelle est privilégiée, une habitante a été placée en garde à vue.

Incendie meurtrier dans le XVIe arrondissement de Paris © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

Le feu a été maîtrisé peu après 6h du matin, et le bilan (provisoire) est lourd : huit personnes sont mortes (selon un bilan actualisé peu avant 8h), une autre grièvement blessée. "Au total, une cinquantaine de personnes ont été évacuées" dans des bâtiments de la rue Erlanger, selon le capitaine Clément Cognon, porte-parole des pompiers sur place.

Le bâtiment directement touché par l'incendie datait des années 70 et comptait huit étages : certains habitants ont été obligés de se réfugier sur le toit pour échapper aux flammes, de nombreux autres appelaient au secours depuis leurs fenêtres.

"Une scène d'une incroyable violence", racontent des pompiers. D'autant que le bilan, déjà lourd, pourrait encore s'aggraver : "les opérations de reconnaissance n'ont pas encore eu lieu dans les derniers étages de l'immeuble, là où le feu était le plus violent", explique Clément Cognon.

Les pompiers blessés souffrent pour certains de brûlures, un autre a eu la main écrasée lors d'opérations de sauvetage.

La thèse criminelle privilégiée

On en sait également un peu plus sur l'origine du drame : selon le procureur de la République de Paris, une femme a été placée en garde à vue. Il s'agit d'une habitante du bâtiment, et elle pourrait avoir provoqué l'incendie volontairement.

Le Conseil de Paris prévu ce mardi commencera par une minute de silence en mémoire des victimes de l'incendie.