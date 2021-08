Dans les manifestations antipass et antivax, beaucoup reconnaissent que leurs positions ne sont pas toujours comprises par leurs proches. Dialogue impossible, chantage affectif, la crise sanitaire laissera des traces dans les familles. Témoignage d'Alexandre, 37 ans.

Manifestation anti pass sanitaire à Nancy place Maginot © Radio France / Léo Limon

Alexandre et son frère sont désemparés. Leur mère, proche de la retraite et qui a perdu son travail avec la crise sanitaire, passe de plus en plus de temps à lire sur les réseaux sociaux des positions contre la vaccination, teintées de théories du complot et de fausses informations.

Dès le début de la pandémie, elle s'intéresse au discours tenu par le professeur Didier Raoult. "Elle nous disait qu'il fallait écouter Raoult, raconte Alexandre, qu'il fallait prendre de l'hydroxychloroquine. Au début, je n'ai pas trop fait attention mais je me suis vite rendu compte que ça allait un peu plus loin, qu'elle pensait que la pandémie avait été organisée par quelqu'un et autres propos complotistes."

L'angoisse d'une mère qui craint pour la vie de ses enfants vaccinés

Elle a toujours été sensible aux médecines douces et naturelles, jusqu'à se méfier du vaccin anti-Covid, explique son fils Alexandre. Quand il lui annonce qu'il s'est fait vacciner, sa mère, qui a perdu l'un de ses fils d'un cancer, panique comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. "Elle a fondu en larmes en disant que j'allais mourir, qu'elle s'en voulait de ne pas avoir réussi à me convaincre de ne pas nous faire vacciner mon frère et moi. On ne savait pas trop quoi faire, pas trop quoi dire. J'ai essayé de lui expliquer que je savais comment fonctionne la technologie ARN messager, qu'il n'y a pas de risques. Elle est persuadée qu'on a mis fin à nos vies juste en se vaccinant mon frère et moi et elle a menacé de se suicider si jamais on décidait de faire vacciner nos filles."

Convaincue que le vaccin a tué des milliers de personnes

Alexandre veut maintenir le dialogue, même si parfois, dit-il, c'est compliqué de recevoir d'elle en pleine nuit des dizaines de liens vers des articles antivax. "Le but, c'est de continuer à la voir régulièrement, à discuter avec elle. J'essaie de la comprendre et de la rassurer surtout. Au début, je tentais de la contredire, mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, qu'on avait chacun nos arguments. Je la contredis seulement quand elle dit des énormités comme quoi le vaccin a tué des milliers de personnes alors que c'est faux, il suffit de regarder les chiffres. J'essaie de maintenir le lien et finalement d'en parler le moins possible avec elle car quand on en parle, ça finit toujours mal."

Alexandre et sa famille se sentent démunis. "J'espère que ça ne va pas laisser de traces dans le futur mais ça en laissera forcément. Avec mes frères, on est assez inquiets. Qu'elle soit anti vaccin et anti pass sanitaire, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une opinion, on peut ne pas être d'accord en famille, mais la voir paniquer comme ça, persuadée qu'on va mourir. On a peur qu'elle tombe en dépression."

Alexandre n'en veut pas à sa mère mais à tous ceux qui propagent, sous couvert de sciences, dit-il, de fausses informations sur les vaccins.