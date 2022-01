Alors que les contaminations au Covid-19 explosent sous l'effet du variant Omicron, certaines mesures et gestes barrières semblent de moins en moins bien acceptés par une partie des Français.Le port du masque en extérieur notamment, obligatoire dans de nombreuses villes depuis la rentrée.

Le port du masque est à nouveau obligatoire sur la voie publique et dans les lieux publics à Paris et dans des grandes villes françaises depuis le 31 décembre 2021. © Maxppp / Delphine Goldsztejn

C'est une des dernières mesures prises par le gouvernement dans l'arsenal de lutte contre le Covid-19 : le port du masque en extérieur dans un certain nombre de villes et de départements, pour les adultes et tous les enfants de plus de six ans. Mais dans les faits et dans les rues, la mesure n'est pas toujours bien respectée. Notamment à cause de ce que l'Organisation mondiale de la Santé appelle la "fatigue pandémique". "Sur les mesures barrières, nous avons pu observer que nous avons un flux et un reflux dans l'observance des recommandations des pouvoirs publics" explique Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale, spécialiste des comportements collectifs qui affectent la santé publique.

Pendant certaines phases ces comportements sont bien suivis par la population française, il y a un vrai civisme observé dans les enquêtes, mais lorsque la pandémie tant à ralentir, les Français ont tendance à relâcher leurs comportements de prévention et en particulier pour la distanciation sociale. Les gens se retrouvent à nouveau en famille ou dans des lieux festifs.

Les mesures, ça sature

À ce phénomène de balancier lié à la virulence de l'épidémie, s'ajoute un autre phénomène, celui d'une usure générale face aux injonctions sanitaires du gouvernement. "On a effectivement bien une fatigue pandémique, identifiée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une érosion lente dans l'applicabilité et le respect des mesures préconisées par Santé Publique France", poursuit le chercheur, "la réponse de la population est de plus en plus faible au cours du temps".

Dans le cas du port du masque en extérieur, il faut aussi prendre en compte la plus grande réticence des Français face à cette mesure que certains scientifiques eux-mêmes jugent inutile. "Dès le début de la pandémie, nous avons vu une grande observance du port du masque dans les lieux fermés", constate Jocelyn Raude, "entre 97% et 98% des Français déclaraient l'utiliser à l'intérieur, ce sont des taux très importants et équivalents à ceux observés à Hong-Kong qui a une longue tradition d'usage du masque de manière préventive en cas d'épidémie de grippe".

En revanche, dès qu'il s'agit de quitter les lieux fermés et "à partir du moment où les gens se trouvent dans des situations où les preuves scientifiques quant à l'intérêt du masque sont extrêmement faibles, on voit énormément de mésusages. Les gens appliquent cette recommandation mais de manière nonchalante ou peu stricte en portant mal ou pas du tout le masque".

Plusieurs études scientifiques montrent effectivement que moins de 10% des contaminations ont lieu en extérieur.