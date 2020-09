Une journée spéciale en direct de Beyrouth et un concert exceptionnel depuis l'Olympia

Nous associer au grand concert de solidarité organisé par France 2 pour le Liban allait plus que de soi pour France Inter et nous sommes heureux d’associer nos forces à celles de la Télévision publique mais comment ne pas aller sur le terrain, deux mois après la catastrophe, pour écouter la voix de ces milliers de Beyrouthins qui ont perdu famille et amis, se sont retrouvés à la rue, sans abri, démunis de tout.