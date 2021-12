À l'issue d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour tenter d'endiguer le rebond épidémique du Covid, notamment à l'école. Le niveau 3 du protocole sanitaire est déclenché. Concernant la vaccination des enfants, "elle est proche" a assuré le Premier ministre.

Pour faire face au rebond épidémique dans le pays, qui touche notamment les enfants, un nouveau Conseil de défense sanitaire a eu lieu ce lundi. Le gouvernement a ainsi pris différentes mesures pour limiter le nombre de contamination, en particulier à l'école. Les annonces ont été faites ce lundi soir par le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran. La possibilité d'avancer les vacances scolaires, comme en Belgique, évoquée ces derniers jours, n'a finalement pas été retenue. Cependant, les règles vont de nouveau se durcir.

Depuis le 15 novembre, le niveau 2 du protocole sanitaire établit par le ministère de l'Education nationale était en application. Dès ce jeudi 9 décembre, le niveau 3 sera déclenché dans les écoles primaires. Voici ce que ça change.

Ce qui change

Port du masque : il devient obligatoire pour tous les élèves et les personnels en intérieur et en extérieur. Les enfants devront ainsi le porter durant les récréations.

il devient obligatoire pour tous les élèves et les personnels en intérieur et en extérieur. Les enfants devront ainsi le porter durant les récréations. Activités physiques : en intérieur, seules les "activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de 2 mètres" sont autorisées. La priorité reste d'en faire en extérieur.

: en intérieur, seules les "activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de 2 mètres" sont autorisées. La priorité reste d'en faire en extérieur. La cantine : les enfants doivent impérativement manger uniquement avec les autres élèves de leur classe. "Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par niveau." Il est également recommandé que les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table en primaire en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. Un service individuel est mis en place (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau), les offres alimentaires en vrac sont interdites.

: les enfants doivent impérativement manger uniquement avec les autres élèves de leur classe. "Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par niveau." Il est également recommandé que les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table en primaire en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. Un service individuel est mis en place (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau), les offres alimentaires en vrac sont interdites. Nettoyage dans les établissements : il doit être fait plusieurs fois par jour. Les tables de la cantine sont nettoyées et désinfectées, a minima après chaque service et, c'est la nouveauté, si possible après chaque repas.

Ce qui ne change pas

Présence des élèves en classe : les cours restent en présentiel

: les cours restent en présentiel Le lavage de mains : il doit être fait à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; avant et après chaque repas ; avant et après les récréations ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile

: il doit être fait à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; avant et après chaque repas ; avant et après les récréations ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile Aération des classes : les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée restent aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins cinq minutes doit également avoir lieu toutes les heures.

: les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée restent aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins cinq minutes doit également avoir lieu toutes les heures. Les récréations : elles restent organisées par groupes, en respectant évidemment des gestes barrières. "En cas de difficultés importantes d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe".

A noter que les règles ne changent pas pour les fermetures de classe en primaire : les classes ne ferment pas si un cas est détecté, il en faut toujours trois. Les autres élèves de la classe, s'ils sont testés négatif, peuvent continuer de venir à l'école. Les enfants malades doivent s'isoler et suivre les cours à distance durant minimum 10 jours. Dès que trois cas positifs sont détectés parmi les élèves d'une classe, cette dernière est fermée pendant une semaine.

La vaccination des enfants est "proche"

Dans son discours, le Premier ministre a rappelé que le nombre de contaminations a fortement augmenté chez les enfants de moins de 12 ans. Néanmoins, "la priorité est de préserver l'éducation de nos enfants", a-t-il noté.

Concernant la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, la "perspective d'accéder à la vaccination est maintenant proche" a déclaré le Premier ministre. Dès le 15 décembre, les 360 000 enfants "à risque" pourront ainsi se faire vacciner. "Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du conseil national d'éthique, nous projetons de pouvoir ouvrir la vaccination à tous les enfants, sur la base du volontariat, si possible d'ici la fin de l'année."

De son côté, Olivier Véran a précisé que "la première livraison des vaccins Pfizer avec une dilution adaptée pour les enfants sera faite le 13 décembre", invitant "les parents à contacter leur médecin, leur pédiatre, pour savoir si leur enfant fait partie de cette catégorie" prioritaire.

Enfin, le ministre de la Santé a avancé une date pour la vaccination de tous les autres enfants, soit environ 6 millions de 5-11 ans. "En pratique, cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour les centres de vaccination, du 27 décembre pour la médecine de ville et les pharmacies".