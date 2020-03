Le coronavirus frappe des régions. La mégalopole de Wuhan en Chine, puis la Lombardie en Italie, et, à la faveur d'un rassemblement religieux, le Grand Est en France. C'est maintenant l'État de New York qui fait face à une poussée du nombre des victimes du Covid-19. Lesquelles de ces régions sont les plus touchées ?

Dans l'église de San Giuseppe, à Seriate, près de Bergame, en Lombardie, la région la plus touchée au monde par le coronavirus © AFP / Piero CRUCIATTI

La région du nord de l'Italie, la Lombardie, est la région au monde qui a été le plus durement touchée par le coronavirus. C'est celle où l'on a enregistré le plus de décès liés à la maladie en proportion de sa population. En Lombardie, pour 10.000 habitants, 4 personnes sont mortes du Covid-19. C'est plus que partout ailleurs. Elle comptabilise deux fois plus de morts que la ville de Wuhan dont la population est d'une taille comparable (10 millions en Lombardie, 11 millions à Wuhan). L'île-de-France (12 millions d'habitants), durement touchée, a enregistré pour l'instant huit fois moins de morts que la Lombardie et quatre fois moins que Wuhan.

Les régions qui ont été les plus durement touchées

La Lombardie, la région la plus touchée au monde

C'est par là que l'épidémie a commencé à se propager en Europe occidentale. C'est, selon, les données que nous avons pu rassembler, la région au monde où il y a eu le plus de décès enregistrés en lien avec le coronavirus. La Lombardie comptabilisait 542 nouveaux morts samedi. Au total, il y a eu 5944 décès en Lombardie depuis le début de l'épidémie, soit près de 60% des morts en Italie.

Près de 40.000 cas de coronavirus ont été dépistés dans la région, ce qui représente près de la moitié des cas du pays. La deuxième région la plus touchée, l'Emilie-Romagne voisine, apparaît loin derrière, avec 12.000 cas.

Wuhan, la première région touchée

C'est ici, au marché aux animaux de la ville, que le virus est apparu fin 2019. Depuis, il y a eu 3295 morts du coronavirus en Chine continentale, dont près de 60% sont à déplorer dans la ville de Wuhan. Quatre mois après l'apparition du virus, il n'y a presque plus de nouveaux cas domestiques en Chine et le confinement devrait être levé à Wuhan le 8 avril prochain.

La communauté de Madrid, l'épicentre espagnol

L'Espagne a enregistré vendredi un nouveau nombre record de mortsen 24 heures et la moitié des décès du pays se concentrent dans la région de Madrid (2.412 sur 4.858).

La région grand-est, point d'entrée en France

C'est un rassemblement évangélique qui s'est tenu mi-février à Mulhouse qui a servi de détonateur dans la région. Un mois et demi plus tard, le bilan du coronavirus Covid-19 dans la région s'élève à 757 morts depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé du Grand Est du samedi 28 mars. Près de 100 personnes en sont mortes en 24 heures dans la région.

L'Ile de France, région française la plus touchée

C'est le deuxième foyer français en terme chronologique mais c'est dorénavant là qu'on enregistre le plus de morts en France. Quelque 122 morts et plus de 1.000 nouveaux cas ont été déplorés en 24 heures, selon l'Agence régionale de Santé. On dénombrait vendredi un total de 605 victimes du Covid-19 dans la région depuis le début de l'épidémie.

Région Auvergne-Rhône-Alpes, le troisième foyer français

C'est le troisième foyer français en terme de victimes. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 196 décès dûs au coronavirus, selon le bilan de l'agence régionale de santé en date de samedi. C'est 30 de plus que la veille.

Un mort sur trois aux États-Unis vit dans l'État de New York

C'est la ville la plus touchée aux Etats-Unis. Il y a dorénavant eu plus de morts du coronavirus à New York qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Le New York Times s'est intéressé à la proportion de morts enregistrés dans différentes villes et États américains. New York est la ville la plus touchée du pays, après Seattle et la Nouvelle Orléans. Samedi soir, on dénombrait 720 morts dans l'État de New York (sur 2202 aux États-Unis), le plus mauvais bilan enregistré dans un état américain. Le gouverneur de l'ÉTat, Andrew Cuomo, a demandé à de nombreuses entreprises de fermer boutique, aux médecins à la retraite de revenir travailler et il a fait appel à une aide médicale fédérale. La semaine prochaine, un hôpital temporaire va ouvrir à Manhattan.