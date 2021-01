La pandémie de Covid-19 sévit dans le monde depuis un peu plus d'un an. Elle a fait deux millions de morts et a contaminé 97 millions de personnes.

Plus de 97.457.370 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie (photo d'illustration). © AFP / Filippo MONTEFORTE

Janvier 2021 est le mois de nombreux "anniversaires" de l'épidémie de Covid-19. Le 23 janvier 2020 commençait le tout premier confinement lié au coronavirus à Wuhan. À la même période, les premiers patients étaient détectés en France. France Inter revient sur cette année de pandémie mondiale en chiffres.

2.092.736 morts dans le monde

La pandémie du Covid-19 a fait au moins 2.092.736 morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi 22 janvier. Les États-Unis sont les plus endeuillés, avec 410 378 morts au total ce 22 janvier 2021.

97.457.370 cas d'infection diagnostiqués dans le monde

Plus de 97.457.370 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 59.236.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

4,5 milliards de personnes appelées à se confiner au même moment

Au moins 4,5 milliards de personnes, dans 110 pays ou territoires, étaient contraintes ou incitées par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du virus, à la date 17 avril 2020. Cela représente près de six humains sur dix (environ 58%), la population mondiale étant évaluée par l'ONU à 7,79 milliards de personnes en 2020.

7.148 patients en réanimation en France

Le premier cas de coronavirus en France remonte au 2 décembre, les premiers décès arrivent mi-février, et les services de réanimation français ont accueilli un nombre record de 7.148 patients infectés simultanément début avril, saturant ces services partout dans le pays.

1 million de personnes vaccinées en France

Selon Jean Castex dans un communiqué publié le 23 janvier, plus d'un million de personnes ont désormais été vaccinées en France, depuis le lancement de la campagne au début du mois. La France ambitionne de vacciner 15 millions de personnes d'ici le mois de juin prochain, selon la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher samedi matin sur France Inter.

L'Union européenne a signé six contrats avec des groupes pharmaceutiques, mais seuls les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna ont pour l'instant reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Le régulateur européen se penche d'ici la fin du mois sur le vaccin d'AstraZeneca.