À leur arrivée, ces voyageurs doivent respecter 10 jours d'isolement obligatoire, sous peine d'une amende de 1 000 euros. Mais certains d'entre eux estiment que leur situation particulière n'est pas prise en compte.

A leur arrivée à l'aéroport, les voyageurs non vaccinés doivent réaliser un test antigénique, avant de récupérer l'arrêté d'isolement obligatoire de 10 jours. © AFP / Ian Langsdon

Depuis le 9 juin, les pays et territoires d'outre mer sont classés selon un code couleur synonymes de restrictions plus ou moins fortes en fonction des "indicateurs sanitaires". Les Français en provenance de territoires classés "rouges", où le virus et des variants préoccupants circulent activement, doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Et les non-vaccinés doivent respecter une quarantaine de 10 jours imposée individuellement par arrêté préfectoral.

Depuis le mois d'avril, ces mesures s'appliquaient déjà aux voyageurs en provenance du Brésil, du Chili, d'Argentine, d'Inde, d'Afrique du Sud et de Guyane.

Le certificat de rétablissement n'est pas pris en compte

Janet*, revenue de Cuba le 27 juillet, est arrivée à Roissy munie d'un test négatif. Elle est accueillie par la Protection civile et la Croix Rouge qui réalise un test antigénique. Quelques minutes plus tard, le QR code scanné, son nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de sécurité sociale inscrits, elle avance, son test négatif en main.

Elle est placée dans la file d'une soixantaine de personnes non-vaccinées et "agglutinées" dans un couloir aménagé. "L'ambiance dans la queue était tendue, se souvient-elle, il y avait des voyageurs qui avaient des correspondances pour une autre destination en France et qui s'agaçaient de patienter pour obtenir leur papier."

Après plusieurs dizaines de minutes d'attente, Janet ressort avec un arrêté préfectoral sorti d'une imposante imprimante, qui acte une obligation de quarantaine pendant 10 jours, malgré son certificat de rétablissement de moins de trois mois, et donc son pass sanitaire.

Antoine, revenu de Guyane le 13 juillet, s'est lui aussi aperçu que son cas n'était pas pris en compte : "J'avais eu le Covid il y a moins de trois mois, donc je n'étais pas vacciné et j'avais un certificat de rétablissement, indique-t-il. Les policiers m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'indications pour mon profil." Faute de solution spécifique pour son cas, il repart comme tous les non-vaccinés avec l'arrêté préfectoral d'isolement obligatoire.

Des contrôles de police réguliers à domicile et des amendes

Le lendemain, il reçoit un coup de fil sur le téléphone fixe de son lieu de résidence. Les policiers municipaux vérifient sa présence à domicile. Les jours suivants, ils se présentent à sa porte à deux reprises, à des horaires différents. Ils lui rappellent qu'en cas de non respect de son isolement, il s'expose à une amende de 1 000 euros, portée à 1 500 euros en cas de récidive.

Il n'a l'autorisation de sortir de son domicile qu'entre 10 heures et midi pour un motif de première nécessité. "Ca fait bizarre, concède-t-il, mais ça fait un an et demi qu'on est habitués à avoir une restriction de liberté au nom de la santé publique. Et puis, s'ils ne venaient pas vérifier, on ne respecterait peut-être pas strictement l'isolement".

Sarah, elle, est davantage "choquée" par cette quarantaine qu'elle n'avait pas anticipée. Arrivée de Guyane le 22 juillet, elle avait déjà réalisé sa première dose de vaccin Pfizer avant de s'y rendre. À son arrivée à l'aéroport, les policiers lui disent qu'elle doit aller dans la file des "non vaccinés". Après un test négatif, "je signe un papier, mais je ne prends pas le temps de le lire", raconte-t-elle. C'est dans le train qu'elle lit avec davantage d'attention, et s'aperçoit de sa mise en quarantaine obligatoire.

Pendant les premiers jours, "je ne respecte pas la quarantaine, concède-t-elle, car je travaille dans un bar, et je ne peux pas me permettre de perdre mon salaire". "quelques jours plus tard, mon copain m'appelle pour me dire que des policiers sont à ma porte et qu'ils constatent mon absence, relate Sarah. J'ai donc reçu 1 000 euros d'amende, que je dois payer dans les 45 jours, dit-elle, "angoissée" et "dans l'incompréhension", puisque ce jour-là, "j'ai reçu ma deuxième dose de vaccin".

Des Français qui ont reçu un vaccin non reconnu

Pour Paul aussi, arrivé de Russie le 2 août, cette quarantaine, c'est "beaucoup de stress". "Par exemple, si j'ai un rendez-vous médical en dehors de la plage horaire autorisée, je préviens qui ?", s'interroge-t-il, inquiet.

Le journaliste free-lance basé à Moscou, pressé de retrouver sa famille après un an et demi de séparation, a scrupuleusement respecté les consignes en préparant "plein de paperasse" avant son départ. Finalement, "rien n'a été vérifié", soupire-t-il. À son arrivée à Roissy, il signe l'arrêté préfectoral d'isolement obligatoire à contrecœur, car "je suis vacciné au Sputnik, qui n'est pas reconnu, explique-t-il, j'ai donc dû mentir aux policiers en disant que je n'étais pas vacciné."

Arrivé sur son lieu de quarantaine, Paul a pris un rendez-vous pour une dose de vaccin Pfizer, afin d'obtenir son pass sanitaire. Là encore, "j'ai dû mentir aux médecins, déplore-t-il, j'ai présenté mon test sérologique qui montre que je suis blindé d'anticorps, afin de demander une seule piqûre". Ce que Paul trouve "injuste", c'est le fait de se retrouver en isolement, alors qu'il a réalisé deux tests négatifs, un test sérologique et trois doses de vaccin.

"Les messages que nous recevons du Quai d'Orsay et de notre ambassade, c'est que tout ça est en train d'être pensé, rapporte Paul. Nous avons reçu un message de notre ambassadeur qui envisage même de faire venir des vaccins Pfizer à l'ambassade en Russie. Mais c'est déjà un peu tard pour sauver notre été", regrette-t-il.

*Le prénom a été modifié