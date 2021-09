L'historien et écrivain évoque la série animée japonaise dans son dernier livre qui interroge le masculin dans la société. Selon lui, Goldorak nous renseigne sur la culture de genre car "il proposait aux garçons et aux filles une sorte de stage viril", mais qu'en émanait aussi "une intense vulnérabilité".

Écrivain et historien, Ivan Jablonka évoque Goldorak dans l'un des chapitres de son dernier livre, "Un garçon comme vous et moi". © AFP

Si vous avez été biberonnés à Récré A2 et au club Dorothée dans votre enfance, cette exposition est faite pour vous. La "Goldorak-XpérienZ" vient d'ouvrir à la Maison de la culture du Japon, près de la Tour Eiffel à Paris (jusqu'au 30 octobre). Elle célèbre ainsi les 45 ans du héros de dessin animé japonais, devenu icône de la pop culture, qui marque aussi l'arrivée des produits dérivés. Encore aujourd'hui, le robot et ses pilotes fascinent toujours et figurent, notamment, dans l'un des chapitres du dernier livre de l'écrivain et historien Ivan Jablonka, "Un garçon comme vous et moi" (Seuil). Il y raconte ce qui fut, entre autres, l'un des marqueurs de son enfance. France Inter l'a rencontré à la sortie de l'exposition.

FRANCE INTER : Cette exposition vous a-t-elle fait plaisir ?

IVAN JABLONKA : "Oui, ça m'a rappelé des souvenirs, des impressions, des musiques de mon enfance. Mais je crois aussi que c'est important de voir comment ces personnages ont nourri notre imaginaire, notre enfance, jusqu'à notre vie adulte. En 50 ans, Goldorak a eu une existence qui n'a cessé de se développer. Il dit énormément de choses sur la culture de masse, sur les relations culturelles transnationales et sur les rapports de genre tels qu'ils ont évolué en un demi siècle. C'est important pour les adultes que nous sommes devenus !"

C'est une série paradoxale : elle véhicule de belles valeurs mais est aussi assez violente !

"Il y a des scènes violentes, par exemple, les corps à corps titanesques entre Goldorak et les golgoths. Ce sont aussi des couleurs très criardes qui véhiculent une atmosphère d'agressivité et, en même temps, il y a un message très pur, très noble. C'est par exemple un certain code d'honneur que véhicule Actarus, le pilote de Goldorak. Il y a aussi l'idée qu'il faut protéger la Terre, que celle ci est fragile et qu'on doit s'entraider entre humains pour repousser des menaces qui risquent de nous détruire. C'est cette dialectique, ce mélange entre la violence, la douceur, les coloris, le caractère très excitant et très stimulant des épisodes qui a fait le succès énorme de la série."

Ça n'a d'ailleurs pas manqué d'inquiéter les parents...

"Oui, avec notamment au début des années 80, un livre publié par une psychologue et qui s'intitulait 'À cinq ans, seul avec Goldorak'. C'était ce qui venait menacer les enfants, en quelque sorte. Mais au contraire, pour un certain nombre d'enfants, moi en particulier, ça avait quelque chose de cathartique. Parce que ça venait au contraire mettre sur un écran des menaces passées : l'holocauste nucléaire, la Shoah, la destruction de l'humanité ou d'une planète. Et en même temps, ça venait donner un message d'espoir, une espèce de sensibilité tournée vers l'avenir et une solidarité qui nous unissait tous êtres humains."

C'était une série écolo ?

"Le deuxième thème important de Goldorak, selon moi, c'est une conscience écologiste avant la lettre. Les méchants dans Goldorak sont regroupés par l'empire de Véga, qui dépêche contre les humains ses golgoths, des monstres aux allures de serpent, d'hydre ou de scarabée... Ces monstres viennent détruire nos villes, brûler nos forêts. Et donc, au delà du traumatisme nucléaire japonais, il y a effectivement l'idée que notre monde est en danger et qu'il faut protéger la Terre, un écosystème fragile. On voit des scènes de pleine nature avec comme ça l'idée que la Terre est fragile et qu'il faut la protéger."

Il y a cette figure assez massive du robot. Mais les personnages eux-mêmes sont plutôt doux...

"Ce qui était révolutionnaire dans cette œuvre, c'est le fait que le robot soit piloté de l'intérieur par un être humain. Ça offrait un autre fantasme aux enfants et adolescents. L'idée que tout fragile qu'on soit, aussi fragile qu'on se sente, on est capable de piloter de l'intérieur un objet d'acier et, inversement, l'objet d'acier vient nous protéger et nous offrir une carapace qui en quelque sorte nous sublime."

Est-ce que ça a laissé une trace, pour cette génération ou celles qui ont suivi ?

"Je pense que Goldorak a traversé de nombreuses générations et, maintenant, on est au moment où les enfants des enfants des années 80 sont eux-mêmes intéressés, peut-être même fascinés par ce robot métallique piloté de l'intérieur par un être humain. Et puis, je crois aussi que 40 ans ou 50 ans plus tard, Goldorak est devenu tout simplement une icône de la pop culture. Et ça, c'est très important parce que c'est la transformation d'une culture de masse en un personnage ou un objet culte. Ça nous dit énormément de la plasticité d'objets culturels qui sont venus coloniser nos imaginaires. Pour le meilleur."

Les filles regardaient aussi Goldorak ?

"Ce dessin animé nous renseigne sur la culture de genre à la fin du XXe siècle, parce qu'à l'heure du goûter, il proposait aux garçons et aux filles une sorte de stage viril avec des armes surpuissantes, des biceps, des pectoraux, des bolides, des robots, des chevaux. Mais en même temps, de ce dessin animé émanait une intense vulnérabilité. Parce qu'Actarus, le pilote de Goldorak, est orphelin et sa planète a été anéantie. Son parcours est typique des grands mythes, une naissance de travers, un exil douloureux et une mission à la hauteur de sa destinée qui consiste à sauver l'humanité."