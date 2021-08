Dans un mois, l’obligation vaccinale entrera en vigueur pour les personnels soignants et autres métiers en contact avec des publics fragiles. Pour les plus réticents, cette contrainte est particulièrement mal vécue. Reportage à Loos, dans un EHPAD, près de Lille.

L’obligation vaccinale est parfois mal vécue par les personnels des EHPAD © Radio France / Alice Kachaner

À compter du 15 septembre, les professionnels des hôpitaux, cliniques ou encore maisons de retraite devront justifier d’au moins une dose de vaccin. Ils ont jusqu’au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal complet. Cette contrainte a permis d’accélérer la vaccination des soignants notamment dans les EHPAD. D’après Santé publique France, ils sont plus de 82% mi-août à avoir reçu une première injection contre 60% début juillet.

Un passage par la case seringue qui se déroule parfois dans la douleur pour les soignants les plus réticents. Hakima travaille dans une résidence pour personnes âgées à Loos, près de Lille. Cette aide-soignante aime son métier, mais c'est le cœur lourd et rancunier qu'elle ira se faire vacciner cette semaine. "J'ai repoussé la piqure le plus tard que j'ai pu, le plus longtemps possible, mais j'en ai assez de me faire dépister toutes les 72 heures pour pouvoir travailler. On me vaccinera cette semaine, j'appréhende ce moment" confie cette femme de 46 ans en préparant le goûter des résidents."

Je n'ai pas confiance dans ce vaccin car on manque de recul. C'est mon corps et que je n'ai pas envie de ce produit dans mon corps.

"Parce que je travaille ici, on me force à me faire vacciner, et pourtant au plus fort de la crise, on me demandait de venir bosser, même quand j'ai attrapé le Covid j'étais là. Où est la logique ?", s'interroge-t-elle un brin nostalgique en repensant à l'époque où les soignants comme elle étaient applaudis chaque soir à 20 heures.

Dans son fauteuil, Jeannine Vieilledent, une résidente a du mal à comprendre les réticences du personnel qu’elle côtoie chaque jour : "Eux qui sont tellement dévoués, qui font tellement de choses pour nous, et qui sont au contact de malades, pourquoi ont-ils tant de mal à accepter cette formalité ?", s'étonne cette femme de 99 ans qui a été la première à se faire vacciner dans l'établissement en décembre dernier.

Pleurs, crises de panique à l'idée d'être vacciné

Si la plupart des injections organisées au sein du groupe hospitalier de Loos-Haubourdin se sont déroulées sereinement, les équipes encadrantes ont parfois dû gérer les réactions épidermiques de certains salariés. "C'est très perturbant pour les équipes qui vaccinent leurs collègues", raconte Brigitte Foveau, cadre supérieure de santé. "Une fois, une infirmière est arrivée en disant 'je dois le faire', mais elle était en larmes tout le long de l'injection. C'est assez désarmant. Il y a aussi eu le cas d'une autre soignante qui a fait une crise de panique, on n'est pas parvenus à la vacciner. On ne sait pas ce que cela va donner à son retour de vacances."

Aujourd’hui, sur les 380 salariés de la structure, seulement une dizaine refuse en bloc la vaccination. La directrice est donc confiante pour l'entrée en vigueur le 15 septembre de l'obligation vaccinale. Reste que si les derniers réticents campent sur leurs positions, cela risque d'avoir des conséquences directes sur les plannings de l'établissements "Des arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressifs pourront être attribués à la rentrée. D'autres joueront la montre en posant des congés. Ou bien, et ce n'est pas de gaieté de cœur, nous devrons suspendre le salaire de ces professionnels le temps de leur régularisation. Si jamais on a trop d'absentéisme cela nous désorganisera et mettra en péril l'ensemble des usagers du système de santé et médico-social", s'inquiète la directrice du groupe hospitalier Loos-Haubourdin, Séverine Laboue. Un absentéisme d’autant difficile à gérer que les EHPAD souffrent de grandes difficultés de recrutement.