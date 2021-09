Pendant les cinq prochaines semaines, la cour s’apprête à entendre les témoignages des victimes et leurs proches. Walid Youssef, égyptien de 33 ans, grièvement blessé au Stade de France, est l’une des premières parties civiles à témoigner.

Des spectateurs attendent de pouvoir quitter le Stade de France, le soir des attaques du 13 novembre 2015 © AFP / MIGUEL MEDINA

Walid Youssef est un jeune homme au regard doux. Un peu mélancolique. Mais, de temps à autres, il s’éclaire d’un sourire et l’on devine alors celui qu’il a été avant. Avant cette explosion du deuxième kamikaze du Stade de France et la fin de sa vie telle qu’il la vivait jusqu’alors. Cette vie dans une famille aisée d’Alexandrie, en Egypte. Sa famille possède plusieurs entreprises de BTP. Lui-même y travaille. Une vie emplie de matches de football aussi, sa passion. Sur les terrains comme dans les stades. De voyages, d’amis, de rires.

Le corps constellé d'éclats d'écrous

Et puis arrive novembre 2015 et un voyage non pas touristique cette fois, mais médical. Son frère a été diagnostiqué avec une leucémie. Walid Youssef et leur mère l’accompagnent. La journée du 13 novembre est éprouvante, les perspectives pour son frères ne sont pas bonnes - il mourra d’ailleurs six mois plus tard - alors Walid Youssef s’octroie une soirée pour décompresser. Il part assister au match France-Allemagne, mais le chauffeur de taxi se trompe de stade. Walid Youssef arrive en retard, la première mi-temps a déjà débuté. Il achète un billet à la sauvette, s’avance vers la porte H, celle dévolue aux retardataires. Et puis, c’est l’explosion.

Il est 21h20, le deuxième kamikaze du Stade de France vient de déclencher sa ceinture explosive. Walid Youssef se trouve “à 5 ou 10 mètres maximum”. Son corps est constellé d’éclats des écrous qui remplissaient la ceinture explosive. Il subit “entre 15 et 20 impacts”. Trois morceaux de métal sont toujours logés dans son corps, “les médecins ne sont pas parvenus à les retirer”, explique-t-il. A terre, Walid Youssef reste conscient une dizaine de minutes avant de perdre connaissance. Il se réveillera à l’hôpital après huit jours de coma.

Loin de chez lui

Là, il découvre l’état de son corps, l’inquiétude de ses proches qui l’ont cherché des jours durant. Il apprend aussi que les autorités ont pensé qu'il était le kamikaze qui s'est fait sauter. “Mon passeport est tombé tout près du terroriste alors mon nom a commencé à circuler. Il a même été repris par les chaînes d’information égyptiennes”. L’erreur finit par être corrigée. Walid, lui, est toujours en soins intensifs. Il ne le sait pas encore mais il va rester hospitalisé pendant deux ans et demi. Dans ce pays qui n’est pas le sien, dont il ne parle pas la langue. Et avec lequel il multiplie encore les allers-retours pour continuer à soigner les séquelles de ses blessures. “Au final, j’ai passé plus de temps ici qu’en Egypte”, lâche-t-il dans un sourire.

Le bruit permanent, les flashbacks, les cauchemars

Aujourd’hui, Walid Youssef souffre toujours de graves problèmes intestinaux, de douleurs à la jambe, de troubles auditifs dont “ce bruit que j’entends en permanence. Et qui me rappelle tout ce qui s’est passé, ça me cause des flashbacks, des cauchemars.” Mais il a tenu à “prendre part à ce procès”. Et même si depuis des mois la perspective de son témoignage le rend “très anxieux et stressé”, il s’accroche à sa confiance dans le système judiciaire français, “l’un des plus vieux du monde” rappelle-t-il.

Il s'agrippe aussi au message qu’il veut délivrer devant la cour d’assises spécialement composée. Lui, l’Egyptien dont la figure du président Anouar El-Sadate, assassiné avant sa naissance par des terroristes, a marqué l’enfance. Lui, le musulman d’à peine un an plus âgé que le principal accusé du procès, Salah Abdeslam. Et qui veut rappeler à quel point “l’islam est on ne peut plus éloigné de ces actes terroristes”.