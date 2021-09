Au 11e jour du procès des attentats du 13 novembre, le directeur de l'institut médico-légal de Paris, qui a autopsié les corps des 130 victimes, s'est retrouvé face à la colère des familles, doublement traumatisées. Par la perte de leur proche, mais aussi la froideur de l'IML. Une enquêtrice a aussi témoigné.

le directeur de l'institut médico-légal de Paris entendu lors du procès des attentats du 13 novembre © Radio France / Valentin Pasquier

Bertrand Ludes, 62 ans, professeur de médecine légale, s'avance à la barre, air dégingandé, costume cravate, cheveux gris, masque chirurgical bleu. Il est le directeur de l'IML, l'Institut Médico Légal de Paris. Et il commence à raconter d'un ton clinique, la mission qui a été la sienne, après les attentats du 13 novembre 2015 : "Pratiquer l'autopsie complète des corps et des fragments humains enregistrés sur les différents numéros pour établir les circonstances et causes de décès."

123 corps entiers et 17 fragments de corps admis le 14 novembre 2015 à l'IML

Il précise que c'est le procureur de la République de Paris, François Molins, qui lui avait confié cette mission première, dans le cadre de l'enquête ouverte dans la nuit des attentats, cette nuit de terreur et de chaos. Sa deuxième mission : la description détaillée des corps, "et remettre aux enquêteurs tout projectile que nous aurions pu trouver". Le corps de la première victime est arrivée à l’IML le 14 novembre à 6h du matin, et celui de la dernière à 10h50, dit-il. 123 corps entiers, 17 fragments de corps. En réalité, d'autres dépouilles ont été transportées dans les jours suivants, pour des victimes qui étaient mortes à l'hôpital. À l'IML, Bertrand Ludes a aussi autopsié les corps des terroristes.

Dans les premières heures, 49 scanners ont été pratiqués. Des chirurgiens dentistes ont effectué 30 examens odontologiques. Et le 15 novembre, ont débuté les constatations thanatologiques. Bertrand Ludes décrit la salle d'autopsie, avec une dizaine de personnes, deux médecins, deux enquêteurs, un photographe, un expert balistique. Puis il prévient qu'il doit passer "à une approche plus lésionnelle si vous me le permettez, monsieur le président".

Et il se met à détailler les autopsies des 130 morts, sous les balles des terroristes. "Des projectiles intacts, complets, trouvés dans un tiers des corps". Dans les deux autres tiers, des balles fragmentées, fragments caractéristiques des balles de kalachnikov, quand elles croisent un obstacle osseux dans le corps. "Les caractéristiques des plaies ont été difficiles", explique le médecin légiste. "Nous avions de très multiples orifices cutanés. De 1 à 32 par corps. Et beaucoup s’étaient fragmentés. Impossible de faire la distinction entre l’orifice d’entrée, de sortie, et nous avions des orifices de ré-entrée." Le silence est lourd, dans la salle. Et Bertrand Ludes évoque les principales causes de décès, surtout des "lésions cérébrales et des hémorragies massives".

Il entame un décompte avec des précisions macabres. Énumère 9 victimes avec des lésions cérébrales majeures (7 au Bataclan, 2 sur les terrasses). 21 traumatismes thoraciques majeurs (15 dans la salle de concert du boulevard Voltaire, 6 sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris). 9 victimes avec des traumatismes abdominaux (8 au Bataclan, 1 sur une terrasse). 3 victimes avec des lésions inférieures (toutes au Bataclan). Et il parle de victimes avec "plusieurs régions touchées". 31 victimes ont été mortellement blessées avec "trois régions touchées à la fois, le crâne, le thorax, et les membres" (20 au Bataclan, 3 sur les terrasses). Quelques victimes ont même reçu encore plus d'impacts dans le corps.

Le président pose avec délicatesse une question délicate. La question du délai entre la blessure mortelle et la mort. "Monsieur le président, la question est difficile, pour un grand nombre de victimes, nous avons un décès immédiat. Avec une hémorragie, le décès va jusqu’à trois quatre minutes", répond l'expert en médecine légale. Il précise qu'en raison du "polycriblage", avec plusieurs impacts de balles, "souvent les victimes avaient déjà perdu connaissance".

Le magistrat en hermine demande à l'expert à la barre s'il n'a constaté que des blessures par balles ? Sans doute pour couper définitivement court à cette rumeur, qui s'est répandue ci et là, de victimes assassinées par des armes blanches. Le médecin légiste confirme. Lors des 130 autopsies effectuées, 130 corps criblés de balles de AK47. "Est-ce que vous avez constaté des blessures par d’autres objets, comme un couteau ?" "Non, monsieur le président", répond Bertrand Ludes, formel. Une des assesseurs demande si des victimes ont été tuées avec des tirs à bout touchant ? Le médecin légiste ne peut pas répondre. Les secours auraient-ils pu sauver des victimes en arrivant plus vite ? Il ne sait pas.

Cinq minutes pour reconnaître la dépouille d'un proche

Arrivent les questions des avocats de parties civiles. Dans la salle, il y a de nombreuses familles de victimes, qui sont venues pour savoir, pour comprendre, pourquoi il y a eu un accueil si rude à l'IML, l'Institut Médico Légal. "Comment avez-vous pu faire 43 présentations de corps en une journée ?", demande Me Bibal. La plupart des familles n'ont eu que cinq minutes et parfois même moins, pour reconnaître la dépouille de l'être aimé. Un corps chéri qu'elles n'ont pas pu toucher, le corps étant placé derrière une baie vitrée. "Je suis désolé", bafouille Bertrand Ludes, ton froid. Il se justifie en disant que l'IML était submergé, que toutes les familles arrivaient en même temps, qu'il aurait fallu prendre des rendez-vous, ce qui est le cas aujourd'hui. "Mais bien sûr que si, on avait des rendez-vous !", protestent des familles éplorées et encore meurtries.

Me Jean Reinhart, avocat de l'association de victimes 13onze15, et qui a lui-même perdu un neveu au Bataclan, demande : "Ça vous paraît supportable pour les familles, cinq minutes ? C'est un traumatisme sur le traumatisme, une douleur sur la douleur." Et il interroge Bertrand Ludes sur les erreurs d'identification des corps. Il veut des explications. Pourquoi des familles qui cherchaient leurs proches se sont parfois entendu répondre que le corps n'était pas à l'IML alors qu'il y était ? "Des corps étaient sous X, donc à l’accueil les personnes ne pouvaient pas dire si le corps était pas là", répond le médecin, verbe glacial. Me Reinhart veut aussi savoir pourquoi les rapports d'autopsie ont été si longs à arriver. "Il y a une soif des familles de savoir si la balle était létale ou agonisante. Le délai de réponse vous paraît respectable pour les familles ?" À la barre, le directeur de l'IML se dit confus, mais ne semble pas assumer, et le ton reste sans affect."Entre le monde qui est le vôtre et celui des familles, il y un écart extrêmement lourd", conclut Jean Reinhart.

Une ancienne commissaire de la SDAT a également témoigné © Radio France / Valentin Pasquier

Puis c'est au tour de Me Mouhou, avocat de la famille de Lamia Mondeguer de prendre la parole. Pour dénoncer l'erreur d'identification, la confusion à l'IML, entre Lamia et une autre victime de La Belle Équipe, Michelli Gil Jaimez. Pourtant, les deux jeunes femmes ne mesuraient pas la même taille, dix-sept centimètres d'écart. En fin d'après-midi, arrive à la barre une commissaire qui était à la SDAT, le 13 novembre 2015. Elle se présente comme ayant été "chargée de l'atelier victimes". Elle décrit le protocole d'identification des victimes, montre des schémas en tous sens, évoque dans un jargon complexe des "sinus et des logiciels victimes". Elle reconnaît des erreurs. Les attribue à la "panique", des policiers sur les lieux des attentats ce soir-là, puis des familles devant les dépouilles des corps, dit-elle.

Elle énumère le nom de plusieurs victimes pour lesquelles il y a eu des confusions. Soudain, elle fond en larmes, en évoquant le cas de Lola O., la plus jeune victime du Bataclan, qui a été confondue avec Justine, autre victime. Lola était au concert avec son père, qui a perdu de vue sa fille au moment du massacre, est sorti vivant, puis a cherché son enfant pendant des jours. Me Aurélie Coviaux, l'avocate de ce papa désespéré se lève. Fait remarquer à la commissaire que l'erreur d'identification a été telle, que ce père a eu pendant des jours l'espoir fou que sa fille était encore vivante. Elle se rassied au bords des larmes. L'avocate générale demande à la commissaire quand a été établie formellement la liste officielle de toutes les victimes du 13 novembre. Dix jours plus tard, le 23 novembre, répond la commissaire. La commissaire ajoute : "J'ai essayé de vous décrire objectivement les forces et les faiblesses du dispositif après les attentats ; je reste persuadée que le maximum a été fait".

Tous nos articles sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 sont à retrouver dans notre dossier spécial.