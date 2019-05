Deux nouvelles "convocations" de journalistes du Monde et de Disclose hier et aujourd'hui. La série se poursuit mais la nature des affaires et donc des enquêtes est très différente

Notre confrère du site d'investigation Disclose Michel Despratx pour l'affaire de la publication d'un document confidentiel sur les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite ayant servi à la guerre au Yemen (affaire pour laquelle notre collègue de la cellule investigation de Radiofrance a déjà été entendu ) a été entendu hier au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Grande Reporter du Monde Ariane Chemin, cette fois dans l'un des volets de "l'Affaire Benalla". A chaque fois, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui gère ces dossiers ouverts par le Parquet de Paris mais avec des méthodes à priori bien différentes.

Dans la première affaire qui concerne le Yemen, c'est le ministère des armées qui a porté plainte directement pour compromission du secret de la Défense Nationale . Sur le papier, les enquêteurs peuvent utiliser tous les moyens légaux à leur dispositions pour chercher ce que les militaires considèrent comme une taupe à partir des mails ou des données téléphoniques des journalistes. Chercher des sources quand il y a eu mise en danger d'une opération spéciale des service secret ne gène pas sur le principe les responsables syndicaux de la police que nous avons pu joindre. "Mais là", remarque l'un d'eux., "ça n'a rien à voir, ça concerne un document qui est vrai et c'est quand même très politique".

Pour l'heure, personne ne sait jusqu'où sont allés les policiers de Levallois au siège de la DGSI pour tenter de remonter la source des journalistes qui ont décidé de mettre ce document classifié secret-défense sur la place publique. On est en enquête préliminaire, sous la direction du parquet anti terroriste qui gère ces affaires d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat. Et donc, pour l'instant, les mis en cause n'ont pas accès au dossier et à tous les actes d'enquêtes possibles effectués comme des écoutes, l'examen des fadettes etc.

Une plainte contre une journaliste, issue de la dernière loi anti terroriste, inédite en France

Pour la deuxième affaire, la plainte vient de Chokri Wakrim, mis en cause dans l'un des volets de "l'affaire Benalla". Ici, les enquêteurs ne cherchent pas la source des révélations de notre consœur Ariane Chemin selon un proche du dossier. On est dans le cadre (une infraction) liée à la récente loi anti-terroriste qui protège le nom et la fonction de certains agents alors que jusque là, ça ne concernait que les espions en opération. "Il n'y a aucune jurisprudence sur le sujet" confirme l'avocat de la journaliste du Monde Christophe Bigot, " c'est une disposition qui figure dans un texte général sur la déontologie des fonctionnaires en Avril 2016 sous François Hollande" (articles 413-414 du code pénal) . Pour l'avocat parisien, spécialiste du droit de la presse, la justice devra donc dire si dans le cas précis, la protection du plaignant prévaut à celle du droit d'informer dans le cadre d'une affaire de contrat de sécurité privée avec un oligarque russe....

Ariane Chemin encourt 5 ans de prison et 5000 euros d'amende.