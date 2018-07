Les gardes à vue d’Alexandre Benalla, de son comparse Vincent Crase, et des trois policiers qui avaient été suspendus par la préfecture de police ont été levées tard samedi soir, et les cinq hommes ont passé la nuit au dépôt du palais de justice, en attendant d’être présentés à un juge d’instruction.

Alexandre Benalla, proche d'Emmanuel Macron © AFP / Thomas SAMSON

On ne connaît pas encore les réquisitions du procureur. Mais il est fort probable qu’au moins Alexandre Benalla et Vincent Crase soient mis en examen dans la journée par un juge d’instruction pour violences en réunion et usurpation de fonction lors de la manifestation du 1er mai à Paris.

Les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, sur lesquelles Alexandre Benalla s’affiche avec un brassard et une radio de police au milieu du cortège du 1er mai, alors qu’il n’est pas policier, et celles plus décriées encore d’Alexandre Benalla qui interpelle brutalement deux jeunes manifestants, alors qu’il n’était pas habilité à le faire, même s’il s’est fait remettre un casque de la préfecture de police de Paris, semblent être à eux seuls, des indices suffisamment graves et concordants pour qu’une mise en examen ait lieu.

Trois ans de prison pour violences en réunion

Ce très jeune collaborateur de l’Elysée a vécu une garde-à-vue sans doute d’autant plus terrible, qu’il aurait normalement dû se marier, ce même samedi. Le mariage a été annulé.

Si Alexandre Benalla est mis en examen par un juge, pour violences en réunion par personne chargée d’une mission de service public, alors il risquera une peine de trois ans de prison. Un an de prison encouru pour usurpation de fonctions.

Son acolyte Vincent Crase, le gendarme réserviste employé de la République en Marche risque les mêmes peines, en théorie.