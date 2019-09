L'enquête sur les liens entre Jeffrey Epstein et la France avance. Le riche homme d'affaires, mort en août, était accusé notamment de traite des êtres humains et de mineures. Après plusieurs témoignages, une enquête avait été ouverte en France. Elle vise aussi Jean-Luc Brunel, associé français d'Epstein.

L'appartement de Jeffrey Epstein avenue Foch à Paris a été perquisitionné lundi 24 septembre 2019 © AFP / JACQUES DEMARTHON

Alerté sur de potentielles victimes françaises, le parquet de Paris a ouvert en août une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineures, dans le cadre de l'enquête sur le financier américain Jeffrey Epstein, poursuivi aux États-Unis avant son suicide en prison en juillet. Les enquêteurs s'intéressent notamment au rôle joué par l'agent de mannequins français Jean-Luc Brunel, ancien proche de Jeffrey Epstein, accusé de viols par plusieurs anciens top models.

Un appartement de 800 mètres carrés

La perquisition, autorisée par le juge des libertés et de la détention, a débuté ce lundi à 15h pour se terminer la nuit suivante à 4h du matin, dans l’appartement que le financier américain possède depuis 2002 avenue Foch à Paris près de l'Arc-de-Triomphe, dans le huppé XVIe arrondissement.

Selon le témoignage du majordome d'Epstein en France, rencontré par Théo Hetsch, l'appartement posséderait de nombreuses chambres, une salle de sport et une salle de massage aménagée sur mesure, fréquentée par de très nombreuses femmes, dont certaines avaient des relations tarifées avec le millionnaire. Cet intendant franco-brésilien, très proche de Jeffrey Epstein, dit ne pas savoir si ces femmes étaient majeures ou mineures.

Il a affirmé par ailleurs être toujours salarié par le trust gérant la fortune de Jeffrey Epstein depuis sa mort en prison le 10 août dernier. Avant la perquisition, et malgré l'enquête, aucun scellé n'avait été posé sur les portes de l'appartement.

L'agence Karin Models

D'autres perquisitions ont été menées mardi 17 septembre au sein de l’agence de mannequins Karin Models de Jean-Luc Brunel, dans le VIIIe arrondissement de Paris. On ne l'apprend que ce mardi 24 septembre.

Karin Models a été l'une des plus grandes agences de mannequins au monde dans les années 80/90. Elle a toujours pignon sur rue à Paris en 2019.

Jean-Luc Brunel, septuagénaire, a repris l'agence en 1980 et en a fait une entreprise très en vue. Il s'est toujours targué d'avoir lancé les carrières d’icônes de la mode comme Estelle Lefébure, Christy Turlington et d'avoir travaillé avec Monica Bellucci. On ignore si à ce jour, il travaille toujours au sein de l'agence.

Son nom apparaît dans la procédure américaine contre Epstein depuis 2005, mais aussi dans celle ouverte par le parquet de Paris cet été. Il est présenté par plusieurs témoins comme un pourvoyeur de filles, parfois mineures, pour satisfaire l'appétit sexuel d'Epstein.

Jean-Luc Brunel avait également été accusé par plusieurs mannequins américaines de viol et agressions sexuelles dans un reportage de 60 minutes sur CBS diffusé en 1988. Il n'avait, jusqu'ici, jamais été inquiété par la justice.

Trois jeunes femmes ont fait des signalements auprès de la police française, les 27 août, 3 et 9 septembre, dénonçant Jean-Luc Brunel.

Il n'a plus donné de nouvelles depuis le mois de juillet dernier. Il pourrait se trouver au Brésil, où il a de nombreux contacts dont un proche, un directeur d'agence de mannequins brésilien.

Que cherchent les enquêteurs français ?

L'important pour la police est de trouver des preuves de liens de la tentaculaire affaire Epstein avec la France. Soit des victimes françaises du financier, soit des preuves de faits commis sur le sol français. Dans son appartement avenue Foch, d'après nos informations, des photos de femmes sont affichées...

La salle de massage est également un point crucial. Car les victimes d'Epstein décrivent toutes des agressions sexuelles et des viols dans les salles de massages de ses résidences de New York, Palm Beach (Floride), de Santa Fe (Nouveau-Mexique) ou sur son île privée des Caraïbes.

Concernant Jean Luc Brunel et l'agence Karin, les enquêteurs souhaitent des réponses à de nombreuses questions : où se trouve Jean-Luc Brunel ? Qu'a-t-il à répondre aux accusations des trois ex-mannequins qui ont fait des signalements auprès des policiers cet été ?