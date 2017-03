Le député Denis Baupin était accusé de harcèlement sexuel. Les faits étant prescrits, le dossier est donc classé sans suite.

Denis Baupin était accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes dont 4 ont porté plainte. © Maxppp / Vincent Isore

Classement sans suite pour prescription, c'est à dire que les faits étaient prescrits car les plaignantes se sont manifestés trop tard. Mais le parquet dans un communiqué signé par François Molins, tient à préciser que les faits dénoncés, "aux termes de déclarations mesurées, constantes et corroborées" par des témoignages, sont pour certains d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement.

Ce communiqué ressemble à celui que ce même parquet avait transmis au moment de l'affaire Banon.Tristane Banon, qui avait porté plainte pour agression sexuelle contre Dominique Strauss-Kahn, des faits prescrits mais qualifiés.

Dans l'affaire Baupin, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire le jour des révélations de France Inter et Mediapart. Après presque un an d’enquête, une quinzaine de femmes ont témoigné et quatre, parmi elles ont porté plainte. Suite à ce classement sans suite, il n'y aura ni mise en examen ni procès pour Denis Baupin. Mais en raison essentiellement de la prescription.